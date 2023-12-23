CHP Genel Başkanı Özel\'den şehit askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dün aldığımız acı haberin ardından bugün bir kez daha kahrolduk. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel'in bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Dün aldığımız acı haberin ardından bugün bir kez daha kahrolduk. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."