CHP Genel Başkanı Özel, deprem şehitliğini ziyaret etti

Politika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel deprem şehitliğini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gölbaşı'nda deprem şehitlerini ziyaret etti. Depremin yıldönümünde Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve diğer yetkililerle birlikte şehitliğe giden CHP Lideri Özel, depremde hayatını kaybedenlerin anısına karanfiller bıraktı. Özel'in ziyareti sırasında, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ile birlikte dua edildi. Özel daha sonra Gölbaşı Belediyesini ve Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ı ziyaret etti. - ADIYAMAN