CHP Genel Başkanı Özel, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP Genel Başkanı Özel, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü Açıklaması
24.07.2025 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Bankasının politika faizini indirmesine ilişkin, ?"Türkiye'yi tekrar düze çıkarmak lazım. Bunun da bir tane enstrümanı var, sandık.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Bankasının politika faizini indirmesine ilişkin, ?" Türkiye'yi tekrar düze çıkarmak lazım. Bunun da bir tane enstrümanı var, sandık. Faizle bu işi çözmek mümkün değil." dedi.

Özel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, ziyaretinden dolayı Uysal'a teşekkür ederek, birlikte ülke gündemini değerlendirdiklerini söyledi.

Özel, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüleri için AKUT Ankara Operasyon Merkezine taziye ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Her sene aynı şeyler konuşuluyor, kışın unutuluyor. İtibardan tasarruf etmeyenler, uçak filolarından tasarruf etmeyenler, Türkiye'nin orman yangınlarıyla etkin mücadele edeceği ekipmanlardan, uçaklardan tasarruf ediyor. Bunun kabul edilebilir tarafı yok. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerinin yasını paylaşıyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankasının politika faizini indirmesine ilişkin soru üzerine Özel, şunları kaydetti:

"3 puanlık düşüş, sadece ve sadece Türkiye'nin ne kadar büyük bir kötülükle karşı karşıya olduğunun bir göstergesidir. Şu anda '43 yaptık' dedikleri faiz, darbe olmasaydı ya 32,5 olacaktı ya 35 olacaktı. Belki de 30 olacaktı. Şu anda Türkiye'nin faizi dünyada, Venezuela'dan sonra en yüksek ikinci faizdir. Türkiye kötü yönetiliyor ve derhal bu kötü yönetenden kurtulmak, Türkiye'yi tekrar düze çıkarmak lazım. Bunun da bir tane enstrümanı var, sandık. Öyle faizle bu işi çözmek mümkün değil. Sandık gelecek ve Türkiye'nin bütün sorunları yeni iktidar tarafından çözülecek."

Özel, RTÜK'ün bazı kanallara verdiği cezalara ilişkin soru üzerine, "Bu kanallar açısından birer ceza değildir, bu kanalların izleyicilerine cezadır. Bu meseleyi, basit bir mesele olarak görmediğimizi, temel bir mesele olarak gördüğümüzü ve hem kurumlarla en yüksek dayanışmayı göstereceğimizi hem de en sert mücadeleyi bu alanda da vereceğimizi ifade etmek isterim. Ümit ediyorum idari yargı bu yanlış kararın bir an önce yürütmesini durdurur." değerlendirmesinde bulundu.

DP Genel Başkanı Uysal da Özel'e hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Türkiye, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
Malatya’da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu Malatya'da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, görüştüğü Galatasaraylı yıldızı açıkladı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, görüştüğü Galatasaraylı yıldızı açıkladı
Fenerbahçe ile anılan Rashford’ın yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ile anılan Rashford'ın yeni takımı belli oldu
Eskişehir’de yangında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu Eskişehir'de yangında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu
Jhon Duran Fenerbahçe’de şimdiden fırtına estirdi Jhon Duran Fenerbahçe'de şimdiden fırtına estirdi
Türkiye şehitlerine ağlıyor Bakan Yumaklı’dan ilk açıklama geldi Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye çağırdı İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye çağırdı

17:21
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
16:45
İsrail kana doymuyor Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
16:39
Dehşete düşüren görüntü Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:02
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
23:00
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
22:55
Selçuk İnan’dan ’’Fenerbahçe’yi çalıştırır mısınız’’ sorusuna bomba cevap
Selçuk İnan'dan ''Fenerbahçe'yi çalıştırır mısınız?'' sorusuna bomba cevap
22:39
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı
22:28
Galatasaray geriden gelip kazandı
Galatasaray geriden gelip kazandı
22:24
Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 17:45:17. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.