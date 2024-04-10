CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa\'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkesin bayram sevincini birlikte idrak edebildiği yarınlar için hep birlikte çalışmak durumunda olduklarını söyledi.

10.04.2024 10:30
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkesin bayram sevincini birlikte idrak edebildiği yarınlar için hep birlikte çalışmak durumunda olduklarını söyledi.

Bayram namazını memleketi Manisa'daki Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyası üzerinde ve dünyada, gözyaşının sürdüğü her yerde barış sağlanması için çağrılarını tekrarladığını söyledi.

Hayat pahalılığından etkilenenlerin durumlarının düzeltilmesi için çalışma yapılması gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Milletimiz parti ayrımı gözetmeksizin her birimizden görev beklemektedir. Bu sorumluluğun bilincinde, bu ülkede her çocuğun bayram yaşayabildiği, her yaşlının bayram sofrasını gönlüne göre kurabildiği ve herkesin bayram sevincini birlikte idrak edebildiği yarınlar için hep birlikte çalışmak durumundayız."

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Özel, ülkenin güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerinin bayramını tebrik etti.

Özel, gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır." sözlerini hatırlatması üzerine şunları kaydetti:

"Bir yerde kim 'demokrasi sandık değildir, başka şeyler de vardır' diyorsa demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur. 'Bu ülke sandıkta kurulmadı' demek, dilim varmaz cehalet demeye, dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Hani dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa bu ülke kurulmuştur. İki sandık vardır, küçücük evladının battaniyesini sandıkların üstünü örtüp cepheye mermi taşıyan annelerin sakındıkları sandıklardaki mermilerle kurulmuştur. İki, bu ülke 23 Nisan 1920'de kurulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği Kurtuluş Savaşı'yla kurulmuştur. Kurtulmadan önce bile kuruluşu öncelemiş, milli iradeyi öncelemiş, halkın iradesini öncelemiş bir liderin kurtardığı ve kurduğu bir ülkeye 'sandık yani demokrasiyle kurulmamıştır' demek gerçekten abesle iştigaldir."

Özel, ülkenin savaş meydanlarında kurtulduğu ve kurulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu ülke sandıkta kurulmadı demek ve sandık dışını çare göstermek, bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçü lisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de bunu affedelim. Bu topraklarda ne zaman devlet ve millet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Millet devlet kurar, devletler millet kurmaz. Millet devleti kurar, geliştirir, anayasasını değiştirir, millet ne derse o olur."

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasına ilişkin ise Akşener'in ülkeye önemli hizmetleri olmuş kıymetli bir siyasetçi olduğunu dile getirdi.

Akşener'in kararının hayırlı olmasını dileyen Özel, "Geçmiş dönemde aramızda birtakım siyasi tartışmalar, kendisinin bizlere birtakım eleştirileri olmuştu. O zaman canı sağ olsun demiştim. Bugün de benden yana bir hakkı varsa helal olsun." ifadesini kullandı.

Özel, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak tüm siyasi partilerin liderlerini arayıp bayramlarını tebrik edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

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