CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Burdur mitinginde konuştu Açıklaması

28.02.2026 17:59
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "İran'ı, İran'daki kadınları kurtarmak ne Trump'a ne eli kanlı Netanyahu'ya düşmüştür.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "İran'ı, İran'daki kadınları kurtarmak ne Trump'a ne eli kanlı Netanyahu'ya düşmüştür. İran'ın kararını İran halkı verecektir." dedi.

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, dünyanın sabahın erken saatlerinde İran'da yaşananlarla uyandığını söyledi.

İran'da desteklemedikleri, yaptıkları muamelelerle çok eleştirdikleri, bilhassa kadın hakları konusunda son derece sorunlu bir yönetim olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"İran'ın kendi geleceğini tayin etmesi, demokratik bir cumhuriyete evrilmesi en büyük temennimiz. Oradaki durumdan istifade, Trump ve Netanyahu İran'a füzeler yollamaya, bombardıman yapmaya, sivillerin hayatını kaybedeceği bir saldırıya girişmeye kalkıştı. Bu açıdan İran konusunda Türkiye'nin çok özenli, sivilleri gözeten, İran'ın toprak bütünlüğüne dikkat eden, İran'daki istikrarsız bir süreci başlatmamak üzere son derece dikkatli bir diplomasiyi mutlaka ve mutlaka takip etmesi gerekmektedir. İran'ı, İran'daki kadınları kurtarmak ne Trump'a ne eli kanlı Netanyahu'ya düşmüştür. İran'ın kararını İran halkı verecektir."

28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü

Özel, bugünün 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, darbenin hiçbir türlüsüyle işlerinin olmadığını ifade etti.

15 Temmuz akşamı darbeye kalkışıldığını ve o gün Meclis başkanını, başkan vekillerini ve diğer partileri arayarak "Gün demokrasinin yanında durma günüdür. Meclisi açın birlikte direnelim." dediklerini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Tayyip Bey'in yaptığı bütün kötülüklere, AK Parti'yle bütün rekabetimize rağmen darbe gecesi milletin seçtiğinin, milletin tercihlerinin arkasında durduk. 28 Şubat'ta, özellikle şimdi bu mübarek ramazan gününde Tayyip Bey oynattığı videolarla, gösterdiği başörtüsü konusunda yaşanan sıkıntıları hatırlatıp, sanki bunları CHP yapmış gibi gösteren bir anlayışa sahip. Orada o yanlışın içinde olan CHP'li varsa kişisel olarak oradadır. Cumhuriyet Halk Partisi isteyenin istediği gibi yaşamasının, her türlü yasağın ve her türlü baskının karşısındadır."

Özel, postmodern olsun olmasın tüm darbelerin karşısında olduklarına işaret ederek, "15 Temmuz'da nasıl gözümüzü kırpmadan bir darbenin karşısında durduysak şimdi de Tayyip Erdoğan'ın 19 Mart darbesinin karşısında durmaya, bu darbenin mağduru başta Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları, meclis üyeleri ve tüm bürokratlarımızın arkasında durmaya, gerçek niyetin ne olduğunu görmeye, AK Parti'nin kara düzenine itiraz etmeye, bu kara düzenin karşısında dimdik durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'nin kaynak sorunu yoktur"

CHP Genel Başkanı Özel, siyasetin öncelik belirleme işi olduğunu, Türkiye'de de iktidarın ülkenin kaynaklarını hangi öncelikle harcadığına bakılması gerektiğini aktararak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin kaynak sorunu yoktur. Türkiye'nin öncelik belirleme sorunu vardır. Burdur'un meydanından ant olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi gelecektir. Önceliği emekliye, önceliği çalışana, işçiye, emekçiye, çiftçiye, hayvancıya, arıcıya, esnafa, millete verecektir. Yapılacak seçim bir referandum niteliğindedir. Demokrasi diyenlerle otokrasi diyenler sandıkta karar verecektir. Ülkeyi, her şeyi ben bilirim diyen, başına buyruk, kendini ve yandaşını seven bir iktidar mı yönetecek? Yoksa kapsayan, kucaklayan, emekliyi, emekçiyi seven köylünün dostu, köylüyü milletin efendisi gören bir iktidar mı yönetecek? O gün karar vereceğiz. Artık bundan sonra bu devir böyle mi gidecek yoksa bir devir kapanacak, yeni bir devir mi açılacak? Sandığa gitmeye ve bir devri kapatıp bir devri açmaya var mısınız?"

Kaynak: AA

