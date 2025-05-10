CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Van mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Van mitinginde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Van mitinginde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz.

10.05.2025 16:13
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Özel, partisince Van Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde, saklanan feryatları, gizlenen umutları taşın altından çıkarmaya, barışın ve adaletin sesini duyurmaya, baskılara, zulme, darbecilere karşı eylem yapmaya geldiklerini belirtti.

Demokrasiye inanmış bir gelenekten geldiklerini anlatan Özel, "Van'da oyumuzun arttığı da oldu çok düştüğü de oldu. 1957'de yüzde 57 oyu da gördük, 2015'te yüzde 1,5'i de gördük. Millet karar verdi 1963'te yüzde 70 oyla belediyeyi kazandık, millet karar verdi Van'da belediyesiz kaldık. Hiçbir zaman hatayı Van'a, Vanlılara yüklemedik, kusuru kendimizde bildik, kendimizi doğru anlatamadık, yeterince çalışmadık dedik. Artık Cumhuriyet Halk Partisinin sadece bir parti olarak değil Türkiye İttifakı diye söylediği, sosyal demokratlarla muhafazakar demokratları, muhafazakar demokratlarla milliyetçi demokratları, liberal demokratları, sosyalist demokratları ve Türk'ün demokratıyla Kürt'ün demokratını birlikte kucaklayan Türkiye İttifakı'yla geldik." diye konuştu.

Belediyelere görevlendirme yapılmasını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Çarşamba akşamları İstanbul'un bir ilçesinde, cumartesi ya da pazar günü Anadolu'nun bir köşesinde, CHP'nin gücüne bakarak değil, yüzde 1,2 oy aldığımız Yozgat'a da giderek, milletvekilliğini az farkla kaçırdığımız Van'a da koşup gelerek, Konya'da da miting yaparak bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bütün meydanlardan hep birlikte haykırıyoruz, Ekrem Başkan'a, arkadaşlarımıza özgürlük istiyoruz."

Bir süredir yeni sürecin ilerlediğini dile getiren Özel, "Biz, Kürt meselesini inkar edenlerden hiç olmadık. Hep doğru yerde, tarihin doğru yerinde durduk. Bu sorunun var olduğunu, çözülmesi gerektiğini savunduk. En başından beri samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı, meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, mağdurların, şehit ailelerinin, gazilerin bu süreçte zarar gören herkesin ortak rızasıyla anaların gözyaşının dinmesini savunduk. Partimizde kendi komisyonumuzu kurduk. Çalıştılar, hazırlandılar ve çalışmaya da devam ediyorlar. Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan ve atılacak samimi, kandırmaya, aldatmaya, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz"

Bu ülkenin tüm vatandaşlarının Cumhuriyet'in eşit hissedarları olduğunu, " Çanakkale'de Türk ile Kürt yan yana yatıyor" sözünün metafor olmadığını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gidip gördüğümüzde bir Türk ile bir Kürt'ün nasıl bir mezarı paylaştığını görürüz. Onun için bu konuda adım atmayanlar, senelerce karşısında duranlar bir adım atınca biz onu mahcup edip, tutarsızlığını, haksızlığını geçmişteki zehirli dillerini hatırlatmak yerine, aksine atılan her adım kıymetlidir dedik. Dedik ki Kürtlerin bu devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendi devletleri olarak eşit haklara sahip oldukları, sahip çıktıkları, uğrunda dedelerinin can verdiği bu devleti kendi devletleri bildikleri kadar demokratik, atılması gereken hangi adım varsa bu adımların hepsini hep birlikte atacağız. Buradan bir kez daha söylüyorum. Terörsüz Türkiye'ye ne diyorsunuz? Biz terörün durmasını savunuyoruz. Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz. Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz. Meclis zemininde bugün Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü kötü, yanlış, eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımların hep birlikte atılmasını ve en başta kayyım uygulamasının son bulmasını, siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz."

Terörün bitmesini, gözyaşlarının dinmesini canıgönülden savunduklarını vurgulayan Özel, "Peki şimdi bakalım siz bundan sonra ne yapacaksınız. Sırrı Başkan'a sözümüz var. Kürt'le Türk'ün kardeşliğini mutlaka sağlayacağız." dedi.

"Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum"

Van'dan Manisa'ya, annesinin yanına gideceğini aktaran Özel, "Yarın Anneler Günü, annemin elini öpeceğim. Ondan hayır duası alacağım ve Anneler Günü'nü kutlayacağım. Van'dan bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Kürt annenin de Türk annenin de bir daha evlatlarını kaybetmemeleri için, gözleri yaşlı olmasın diye, o gözlerinden bir daha yaş akmasın diye bir büyük mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Artık annelerin gözlerinin yaşı dursun istiyoruz. Tüm annelerin günü kutlu olsun." diye konuştu.

Mitingin ardından CHP Van İl Başkanlığını ziyaret eden Özel, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla selamlaştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Terör, van, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Van mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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