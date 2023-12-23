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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen'de Şehitlerin Anma Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen'de Şehitlerin Anma Etkinliğine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen'de düzenlenen şehitlerin anma etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkacaklarını ve Cumhuriyet değerlerine katılmayı sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, Irak'ta şehit düşen askerlere rahmet diledi ve Asteğmen Kubilay'ın cesaretini örnek gösterdi. Özel, askeriyenin siyaset yeri olmadığını vurgulayarak, cemaat ve tarikatlara karşı durduklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen\'de Şehitlerin Anma Etkinliğine Katıldı
23.12.2023 - 14:54,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen'de Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişinin 93. yılı dolayısıyla CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş ve anma etkinliğine katıldı.

İlçe stadından başlayarak Yıldıztepe'de son bulan yürüyüş sonrası Kubilay Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Özgür Özel, etkinlikteki konuşmasında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına, ilkelerine her zaman sahip çıkacaklarını, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişinin 93. yılı etkinliklerine de Cumhuriyet değerlerinin simgeleşmiş törenlerine de katılmayı sürdüreceklerini söyledi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 6 askerin acısıyla dün yüreklerinin yandığını ifade eden Özel, şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Asteğmen Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin 1930 yılında şehit olduğunu dile getiren Özel, "Hainlere karşı başını eğseydi bu ülkenin bağımsızlığı için üzerine düşeni yapamayacaktı. Bazen devrimciler, Atatürkçüler boyun eğmek, baş eğmek yerine Kubilay gibi baş verirler." dedi.

Özel, şehit Kubilay'ın cesaretinin ve vatana bağlılığının herkese örnek olması gerektiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde, 10 Kasım törenlerinde Atatürk'ün resmini yakasına asmayı reddeden sözde 3 teğmene karşı çıkan, müdahale eden 4 teğmen, Kubilay'ın teğmenleridir, Atatürk'ün teğmenleridir. Benim teğmenlerimdir." ifadelerini kullandı.

Askeriyenin siyaset yeri olmadığını ifade eden Özel, "Atatürk'ün ordusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde asla ve asla Atatürk'e saygısızlık, onun hatırasına saygısızlık kabul edilemez ve bu masum görülemez. Bu konuda gösterilen her tepki vatana bağlılıktır, mazur görülen her yaklaşım vatana ihanettir." diye konuştu.

Özel, ellerindeki yetkilerle toplumu baskı altında tutmak isteyenlerin olduğunu savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her sırtını sıvazladığınız cemaat ve tarikat milli eğitimde, adalet sisteminde yapılanarak ve nihayetinde silahlı kuvvetler içinde yapılanarak cumhuriyete olan kinini kusacak, namluyu bu millete çevirecektir. Biz Atatürkçüler, onun kurduğu partinin neferleri, onun çok sevdiği, onun cumhuriyetine sahip çıkan Menemen'in güzel insanları, İzmir'in cumhuriyetçileri, Türkiye'nin bütün Atatürkçüleri, günün birinde onlar namluyu çevirdiğinde yine bu toprakları, bu ulusu, bu bayrağı koruyacağız. Onun için cemaatlere, tarikatlara ve onların devleti ele geçirmesine 'dur' diyoruz, 'hayır' diyoruz, 'geçit yok' diyoruz."

Programın ardından 17. Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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Mustafa Kemal Atatürk, Asteğmen, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen'de Şehitlerin Anma Etkinliğine Katıldı - Son Dakika


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