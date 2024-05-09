CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret ederek Başkan Köksal'ı tebrik etti. Özel, Afyonkarahisar'a hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

09.05.2024 18:24  Güncelleme: 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Özel, Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olan Başkan Köksal'ı tebrik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve milletvekilleri ile birlikte Belediyeyi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel, "Afyon bugüne kadar görmediği hizmetleri bizde görecek, bugüne kadar gördüğü yanlışları da bizde görmeyecek" diye konuştu.

Başkan Köksal, seçimlerden önce Genel Başkan Özgür Özel'e verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Özel ise Başkan Köksal'ı tebrik etti. 31 Mart seçimlerinin ardından bütün Afyon'un kazandığına dikkat çeken Özel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazandık, ama şımarmadık, kibirlenmedik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak asla ve asla kendi başarımızı birilerinin kaybı olarak görmüyoruz. Bütün Afyon kazanmıştır. Afyon'daki bir AK Partili, bir MHP'li kendini kaybetmiş görüyorsa biz kusurluyuz demektir. Buyursun gelsin bu odaya Burcu Başkan'a derdini, tasasını anlatsın. Buralar partizanlık yapılan yerlerden olmaktan çıkacak. Biz mümkün olan bütün gayretimizle tüm doğru işleri birlikte yapacağız" dedi.

Ziyaret, Başkan Köksal'ın Özel'e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'da, Kocatepe'deki görüntüsünü simgeleyen plaketi takdim etmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:46 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali’nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı
18:31 PFDK, Ali Koç’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
17:41 Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak
17:35 Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı
17:15 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 19:08:12. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement