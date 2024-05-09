Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Özel, Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olan Başkan Köksal'ı tebrik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve milletvekilleri ile birlikte Belediyeyi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel, "Afyon bugüne kadar görmediği hizmetleri bizde görecek, bugüne kadar gördüğü yanlışları da bizde görmeyecek" diye konuştu.

Başkan Köksal, seçimlerden önce Genel Başkan Özgür Özel'e verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Özel ise Başkan Köksal'ı tebrik etti. 31 Mart seçimlerinin ardından bütün Afyon'un kazandığına dikkat çeken Özel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazandık, ama şımarmadık, kibirlenmedik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak asla ve asla kendi başarımızı birilerinin kaybı olarak görmüyoruz. Bütün Afyon kazanmıştır. Afyon'daki bir AK Partili, bir MHP'li kendini kaybetmiş görüyorsa biz kusurluyuz demektir. Buyursun gelsin bu odaya Burcu Başkan'a derdini, tasasını anlatsın. Buralar partizanlık yapılan yerlerden olmaktan çıkacak. Biz mümkün olan bütün gayretimizle tüm doğru işleri birlikte yapacağız" dedi.

Ziyaret, Başkan Köksal'ın Özel'e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'da, Kocatepe'deki görüntüsünü simgeleyen plaketi takdim etmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR