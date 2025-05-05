CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önder için bu sabah Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI DÜZENLENDİ

Ancak törene saldırı gölgesi düştü. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM'den çıkarken bir şahsın saldırısına uğradı. Şahsın daha önce çocuklarını öldürdüğü ve müebbet hapis cezası aldığı, 2020 yılında ise şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı.

Özel'e yapılan saldırıya tepki yağdı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda siyasetçi yapılan saldırıyı kınayarak; Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

ANKARA'DA KONUŞTU

Saldırının ardından Önder'in Levent'teki cenaze namazına katılan Özel, İstanbul'daki partisinin İl Binası'nda konuştu. Akşam saatlerinde ise Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde toplananlara seslenen Özel, "Birileri bizim uzattığımız eli havada bırakmak, millete hizmet etmek, milletle birlikte yarınlara yürümek ihtiyacımızı, azmimizi boşa düşürmek istediler. O günden beri yapılan bütün zulümlere, bütün kötülüklere, partimize yapılan bütün saldırılara karşı hep birlikte olduk, hep birlikte karşı durduk" ifadelerini kullandı.

"SALDIRIYI HİÇBİR SİYASİ PARTİYE MAL ETMİYORUM"

Özel ayrıca "Bundan sonra da aynı kararlılıkta birlikte olacağız, birlikte duracağız. Bugün bize yapılan saldırıyı, hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakibimize mal etmiyorum. Ancak bugün yapılan saldırıyı içinde bulunduğumuz süreçten; Ekrem Başkan'a, arkadaşlarımıza yapılan zulümden, partimiz üzerinden ülkemize kurulan kumpastan da bağımsız görmüyorum. Buradan sonra herkes aklını başına alsın. Cumhuriyet Halk Partisi, asla ve asla böyle bir provokasyona karşı buradan bir siyasi çıkar peşine düşecek, kolaycılık güdecek bir parti değildir" diye konuştu.