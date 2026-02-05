CHP Genel Başkanı Özgür Özel deprem şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika
05.02.2026 16:57  Güncelleme: 17:00
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri dolayısıyla Adıyaman'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, deprem şehitliğini ziyaret etti.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk olarak Adıyaman Belediye Mezarlığı'ndaki deprem şehitliğini ziyaret etti. Başkan Özgür Özel'e, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile partililer eşlik etti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edilmesinin ardından Özel, mezarlara karanfil bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, daha sonra mezarlık içerisinde yapılması planlanan deprem şehitliği anıtının temel atma törenine katıldı. Yapılacak olan anıtın üzerinde, depremde hayatını kaybeden vatandaşların adlarının yer alacağı belirtildi. Burada konuşan Özel, "Bütün Adıyaman'da bu depremde hayatını kaybeden herkesi bir kez daha rahmetle anıyoruz ve Adıyaman'a, Türkiye'ye bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Önemli olan böyle acıların yaşanmaması için tedbir almak. Bu geçmiş acıdan ders çıkarıp bundan sonrası için depreme karşı hazırlıklı olmak hepimizin birinci vazifesi; hükümetiyle, yerel yönetimleriyle. Bu felaket yaşandıktan sonra yaraları sarmak, bu konuda siz de belediye başkanı olarak emek veriyorsunuz. Buradaki tüm kamu kurum ve kuruluşları emek veriyorlar ve Adıyaman'ın yaraları sarılmaya başlanıyor. Sonrası için de bu büyük acıyı unutmamak, unutturmamak ve hatıralarını en iyi şekilde yaşatmak için burada bir düzenleme düşünülmüş. Yitirdiğimiz herkesin isimlerinin ayrı ayrı yazılacağı, büyük ve bu büyük acıyı unutturmayacak büyüklükte ve sadelikte bir tasarım yapılmış. Bunun için ben İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Vahap Seçer burada, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız burada. Hep beraber ümit ederiz bundan sonra böyle acıların yaşanmamasına vesile olması, toplumsal hafızayı hem diri tutması hem de yasımızı en iyi şekilde yansıtması açısından en iyisi yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Özgür Özel, Adıyaman, Politika, Deprem, Son Dakika

