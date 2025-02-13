CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi\'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek, iki adayla seçime gidileceği iddialarını yanıtladı. Özel, ''Bizim öyle bir senaryomuz yok'' dedi.

13.02.2025 15:36  Güncelleme: 15:39
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Cumhuriyet Genel Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Özel, iki adayla seçime gidileceği iddialarına ilişkin, "Bizim öyle bir senaryomuz yok. Benim iki belediye başkanım da, ismi geçen iki değerli arkadaşımız da 'partim bir görev verirse oradayım, partimin verdiği kararlara saygılıyım' dedikten sonra bu gereksiz tartışmalara cevap vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. CHP ve DEVA Partisi kurmaylarının da yer aldığı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı görevine seçildikten sonra DEVA Partisi Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğuna dikkati çeken Babacan, "Geçtiğimiz temmuz ayında kurultayları sonrasında sayın Özel'in genel başkan seçilmesinden sonra ben bir hayırlı olsun ziyaretine gelmiştim. Bugün de bizim ekim ayında gerçekleştirdiğimiz büyük kongremizden sonra bir iade-i ziyaret hem de bize hayırlı olsun ziyareti oldu" diye konuştu.

Görüşme sonrası Özel, bir gazetecinin "Üçlü görüşmede adaylık başlığı açıldığında Mansur Yavaş'ın 'Bu saatten sonra aday olup olmamak sadece benim kararım olamaz, toplum bu işi satın aldı. Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin' ifadeleri basına yansıdı. Böyle bir senaryoda Ekrem İmamoğlu'nun da ön seçimden çıktığını varsayarsak iki adaylı bir seçime gidilme durumu var mı? Mansur Bey nasıl bu şekilde aday olacak? CHP'deki üyeliği devam edecek mi? ya da 100 bin imzayla bağımsız mı aday olacak? Bu tabloda senaryonuz nasıl işleyecek?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Biraz önce okuduğunuz ifadeleri ben de duydum ama pazar akşamı değil, pazartesi ve salı sabahı bir Ankara temsilcisinin canlı yayındaki ifadelerinden duydum. Bunlar pazar akşamı duyduğumuz ifadeler olmadığı için gazeteciler siyaseti yorumlar ama siyasetçilerin gazetecileri yorumlama gibi bir yükümlülüğü yok. Pazar akşamına ilişkin benim söyleyebileceğim şudur; Sayın Mansur Yavaş da, Sayın Ekrem İmamoğlu da bu derin sorunlar içinde olan ülkenin tek çaresinin erken seçim olduğunu ve bunun sağlanabilmesi için yetkili kurulların verdiği karara saygılı oldukları ve temel hedefin CHP'yi iktidar yapmak olduğu, bunun için fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk makamlarına hazır olduklarını hep birlikte konuştuk. O toplantıdan dışarıya yansıyan o perde arkaları değil, hepimizin Türkiye'ye umut olduğu söylenen o fotoğraf karesi toplantının özetidir."

"Öyle bir senaryomuz yok"

Özel, iki adayla seçime gidileceği iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bizim öyle bir senaryomuz yok. Benim iki belediye başkanım da, ismi geçen iki değerli arkadaşımız da 'partim bir görev verirse oradayım, partimin verdiği kararlara saygılıyım' dedikten sonra bu gereksiz tartışmalara cevap vermeyi doğru bulmuyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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