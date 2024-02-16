CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dikili\'de Halk Buluşması Düzenledi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dikili ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde partisinin adaylarına destek istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programları kapsamında geldiği Dikili'de ilk olarak partisinin ilçe başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi. Ardından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Programda CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı ve partililer yer aldı.

"Anketler Dikili'de konuşacak ve tartışacak bir şey olmadığını gösteriyor"

Dikili'de vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dikili'nin kendisi için çok farklı bir yer olduğunu belirterek, "Bir siyasi parti olarak belediye başkanı tercihinde bulunacağız. 11 aday başvurdu. Hepsi çok kıymetli. Biz bir tercih yapmak durumundaydık. Genel kural memnuniyet anketidir. İzmir seçmeninin beklentisi yüksek notu kıttır. Ankete baktık ve Dikili'de konuşacak ve tartışacak bir şey yok dedik. Adil Kırgöz 5 yıl boyunca belediyenin mali tablosunu düzeltmiş, yeni projeleri bitirmiş, bunu sizlere iyi anlatmış ve sizlerden de çok büyük destek aldığı noktadaydı. İş büyükşehir belediye başkanının belirlenmesine gelince, orada CHP'nin profil çalışmalarında ortaya çıkan, işi gücü İzmir olacak, Bergama olacak, Kınık olacak, sorunu doğru tespit edecek, sakin, kararlı, en üst düzeyde hizmet vermesi istenen ve belediyeciliği bilen bir isim için çalışmaların sonunda karşınızda Cemil Tugay. Bundan sonra Adil Kırgöz'ün işi gücü Dikili, Cemil Tugay'ın işi gücü İzmir" dedi.

2019 yılında seçime ittifakla girdiklerini aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin yanında ittifak ortağı partiler vardı. Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok. Önümüzde seçim var ve beklentisi olanlar var."

"Türkiye İttifakı'na güveniyoruz"

Ankara'da ittifakın olmadığını, bir anlaşmanın da yapılmadığını vurgulayan Özel, "Bu seçimlere kendi adaylarımızla giriyoruz. Fakat geçen seçimleri kazandığımız seçmen yerinde duruyor. O seçmen Atatürkçü, demokrat. Hala İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da birlikte. Sosyal, muhafazakar, milliyetçi demokratlar burada. Hepiniz birleşin ve Cumhuriyet'i koruyun. Kültür sanat faaliyetlerini yasaklayan, onların yaşam biçimlerine müdahale eden anlayışa kentlerimizi teslime etmeyeceğiz. İzmir, kimsenin kimseye bakmadığı, insanların rahatlıkla dolaşabileceği kentler arasında olmaya devam edecek. Geçtiğimiz seçimde bizimle birlikte Dikili İttifakı'nı kuranlara güveniyoruz. Türkiye İttifakı'na güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Dikili'de yapılan projelere de değinen Özgür Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal market, kreşler, gündüz bakım evleri, doğalgaz, U-19 Dünya Voleybol Şampiyonası ve say say bitmeyen projeler. Adil Kırgöz hepsini yapıyor. Fakat yapılmayanlar da var. Balıkçı barınağının yapılması lazım, Dikili'de okul sorunu var yapmıyorlar. Dikili tarihi bir rekorla Adil Başkanı yeniden seçecek. Size söz CHP'li Özgür Özel sizi namerde muhtaç etmeyecek."

Programda konuşan CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, "2019 yılında göreve geldiğimizde nasıl bir belediye teslim aldığımızı biliyorsunuz. İzmir'in en borçlu belediyesini aldık. Bugün geldiğimiz nokta neredeyse hiç borcu olmayan, sadece kamu kurum ve kuruluşlara borcu olan bir belediyeye sahibiz. Bununla sizler adına gurur duyuyorum. Dikili'de göreve geldiğimizde ne kadar eksik olduğunu biliyorsunuz. Sosyal belediyecilik kapsamında birçok iş yaptık. Yeni çıktığımız bu yolda bizimle olmaya var mısınız?" ifadelerini kullandı.

İzmir'de bütün ilçelerde 1 Nisan'dan itibaren ev sahibi olacağını söyleyen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, "Cemil Tugay, bundan sonra siz neredeyseniz orada olacak. Bayrağı daha ileriye taşımak için mücadele edeceğiz. Altyapı ve üstyapı ile ilgili her çalışmayı yapacağız. Dikili'de özellikle tarım ve turizm desteklenecek. Gelecek dönem dikili çok güzel bir ilçe olacak" dedi. - İZMİR