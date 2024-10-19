CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e Kur\'an-ı Kerim Hediye Edildi

Politika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kaldığı otelin sahibi Muhammer Kodal tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Antalya milletvekilleri ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile aynı otelde kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otel sahibi ve otel çalışanları tarafından karşılandı. Otel lobisinde hatıra fotoğrafı çektiren Özel'e, otel sahibi Muhammer Kodal tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Hediyeyi kabul eden Özel, ayrıca Kur'an-ı Kerim'le ve yanındakilerle fotoğraf çektirdi.

Muhammer Kodal, Kur'an-ı Kerim'in Bangladeş'ten özel olarak getirildiğini ve el yazması olduğunu ifade etti. Sonrasında otel çalışanları ve CHP heyeti Kur'an-ı Kerim'le hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA