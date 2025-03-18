CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu Adayımızdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " 23 Mart'ta 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Ekrem Başkan adayımızdır. Birileri ondan korktukları, diplomasını iptal ederek ondan kurtulmaya çalışıyor diye ne motivasyonumuzdan ne kararlılığımızdan bir şey kaybetmeyiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi diplomasının iptal edilmesi TBMM gündemine oturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın alınmasının, hem kararı alanların kendi tarihleri hem de İstanbul Üniversite adına kara bir leke olduğunu söyleyerek, "Bize buradan motivasyon çıkar. 23 Mart'ta 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Ekrem Başkan adayımızdır. Birileri ondan korktukları, diplomasını iptal ederek ondan kurtulmaya çalışıyor diye ne motivasyonumuzdan ne kararlılığımızdan bir şey kaybetmeyiz. Bundan sonraki sürecin idari yargı boyutu var. İdari yargıda bu yanlış hesabın en kısa sürede döneceğini, idari yargının doğru kararı vereceklini düşünüyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Demokrasi adına kara leke olarak geçecek karardır. Bugün genel başkanımız grup toplantısında İstanbul Üniversitesi bu dosyaya bakan bilim insanlarının hem kendilerine hem bilimsel kariyerlerine hem de tarihe bırakacakları önemli bir karar vereceklerine işaret etmişti. Demokrasimize ağır bir darbe anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, adaylarının arkalarında olduğunu ifade ederek, "Bu kararın nasıl alındığını biliyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA