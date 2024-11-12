CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşının asgari ücrete denk olması gerektiğini belirtti. Özel, 'Her emekliye bir asgari ücret, 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır.' dedi. Ayrıca, 2025 yılı için asgari ücret taleplerinin 30 bin lira olduğunu ifade etti. Hükümete seslenen Özel, asgari ücretin 30 bin lira olmaması durumunda "Bu memleketi size dar edeceğiz" diye konuştu.

12.11.2024 14:08  Güncelleme: 14:25
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşının asgari ücrete denk olması gerektiği çağrısında bulunarak "Her emekliye bir asgari ücret, 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır." dedi. Özel, 2025 yılı için asgari ücret taleplerinin ise 30 bin lira olduğunu söyledi. "Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye itiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30'un altında biz yokuz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Enflasyon karşısında maaşların eridiğine vurgu yapan Özgür Özel emeklilerin ve asgari ücretlilerin geçim sıkıntısı yaşadığının altını çizdi. Alım gücünün korunması için her iki kesime de enflasyonun üzerinde zam yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"DEVLET, 'VERGİLERE OCAK AYINDA YÜZDE 44 ZAM YAPACAĞIM' DİYOR"

İktidarın ekonomi yönetiminin kendine rasyonel vatandaşa irrasyonel yaklaşımları olduğunu belirten Özel konuşmasına şöyle devam etti: Devlet, 'Ben alacağım vergilere ocak ayında yüzde 44 zam yapacağım' diyor. İktidarın ekonomi yönetimi kendine rasyonel vatandaşa irrasyonel yaklaşımları sergilemeye devam ediyor. Bundan sonra 1 Ocak gününe kadar CHP hem komisyonda hem genel kurulda 81 ilde sokak sokak vatandaşın gerçek sorununu AK Parti'nin sırtımıza vurduğu yükü konuşacak.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 17 BİN LİRA TEKLİFİ

"CHP olarak öneriyoruz bütçe görüşmeleri sırasında kanun teklifi verecekler birinci önerimiz emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır ve derhal bu ay her emekliye bir asgari ücret 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır. 1 Ocak günü geldiğinde asgari ücret zamlanacak."

"ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ 30 BİN LİRA"

"Bir asgari ücretlinin gerçek enflasyonu nedir? Bugün enflasyon yüzde 50. Yüzde 50 zam verse 24 bin lira asgari ücret olacak. Beklentimiz yüzde 30 ise 21 bin lira yapalım. Bir yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon verilirse hesap ortadadır. Asgari ücret talebimiz 30 bin TL. Bunun altında biz yokuz. Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye, itiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30'un altında biz yokuz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Emekli Zammı, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Armi Larasen:
    Siz ilk önce Mansur yavaş bir yavaslatin sanatçılara para dağıtıyor adam 69 ebru gündeş 41 milyon tan toplam 110 milyon oda demek oluyor ki 5000 bin işçinin maaşı oluyor sen ilk once yavaş bak 85 24 Yanıtla
  • Hajkanhajkan_42 Hajkan:
    Bin kere haklı olsa da bir genel başkana şu üslup yakışıyor mu? Sizler bir de gençlere örnek olacaksınız. Şu bu parti ayirmiyorum. 55 22 Yanıtla
  • mehmet günden:
    konserlere biraz daha zam yap sen ve ekibin?????? 47 22 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Siz hazırlığınızı yapın sayın özel ekepeyi göndermeyi bize bırak 29 36 Yanıtla
  • Karakartal:
    Skter la 47 13 Yanıtla
  • Yakup Yıldırım:
    Önce belediyelerinden başlada örnek ol 39 17 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    ekonomik kriz var dersiniz sanatçılara milyonlar verirsiniz biz sizden öyle korkuyoruz ki yalan ve iftira ile ithamlarınız la Bir gurubu kandırabilirsiniz belediyelerde yaşadık ülke olarakta yaşayacağız yiyin efendiler eğlenin türkiye tarihinde bir ilk ankara eglencelerinde verilen para dudak uçuklatan rakamlar İstanbul'daki zat bir uçak dolusu insanı halkın parası ile pariste mekan tutup yedi içti geldiler sizede sıra gelecek resepsiyon eğlence koktey günleri yakın 17 5 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Bul keseden at sonra ımf nin kapısında yatarsın para diye 9 4 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Ey yavşak, Salı'dan Salı'ya olmuyor bu işler. Sana değilde babadan kalma CHP'li yim halk mutsuz, yurttaş huzursuz, millet bittin, insanlar geçim derdinde ancak konuşuyorsun kitlesel eylemlere geç, halkı sokaklara davet et, bu rejimden bıktık, usandık, yorulduk, tiksindik.Çünkü biz geçim derdindeyiz, emekliyim böyle aşağılık böyle kepaze bir dönem görmedim yaşamadım. Erken seçim hemen şimdi hemen.Sizin geçim derdiniz olmadığı için, bizim çırpınışlarımız vallahi billahi tallahi arşa ulaştı. 3 9 Yanıtla
  • McA !:
    Size gerek yok biz sizin yapamadığınızı vatandaş olarak yapacağız, Sandıkta hepinizi (Özellikle bu 3 parti Chp-Mhp-Akp) gömeceğiz... Hoş adam akıllı parti de yok ama ben inanıyorum 2028 Seçimlerine kadar Z kuşağı veya ona yakın KARARSIZ SEÇMEN e hitap edecek 1 Parti kurulacak ve bu ülke Çürümüş, Son kullanma tarihi geçmiş politikacilar dan kurtulacak... 2 2 Yanıtla
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