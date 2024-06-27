CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işçi konfederasyonları başkanlarını Gebze'deki mitinge davet etti

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işçi konfederasyonları başkanlarını Gebze'de düzenleyecekleri mitinge davet etti.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı telefonla aradı.

Konfederasyon başkanlarını 30 Haziran'da Gebze'de düzenlenecek "Geçinemiyoruz Mitingi"ne davet eden Özel, "asgari ücretin ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında olmasının ve asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılamamasının kabul edilemez olduğunu, yurttaşların büyük bir bölümünün geçinemediğini" belirtti.