CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurtuluş Yürüyüşü'nde konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurtuluş Yürüyüşü'nde konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurtuluş Yürüyüşü\'nde konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Kurtuluş Yürüyüşü'ne katıldı. Özel, yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin umut olduğunu ve yüzyıl sonra da yoksulluğu, umutsuzluğu ve işsizliği yeneceğini belirtti. Ayrıca Türkiye'nin daha zengin ve gelişmiş bir ülke olması için CHP iktidarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

19.05.2024 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ""Ata'nın gösterdiği yolda yürümeye Türkiye'yi bir kez daha Türkiye'nin yüzünü güldürmeye hazırız. Onun için yürüyoruz. Onun için de 105 yıl sonra bir kez daha ilk adımı bugün buradan atmaya geldik." dedi.

Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, partisinin Samsun merkez Atakum ilçesinde düzenlediği "Kurtuluş Yürüyüşü"ne katıldı.

Etkinliğe denizden katılan tekne ve yatları da selamlayan Özel, vatandaşlarla Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kurupelit Yat Limanı'na kadar yürüdü.

Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik politikalarını konuştuklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan 100 yıl önce umutsuz, yoksul, aç, işsizliğin ve çaresizliğin olduğu bu topraklara umut olduğunu ifade eden Özel, "Bereketi getirdi. Bolluğu kim getirdi? Zenginliği getirdi ve kısa sürede herkesin yüzünü güldürdü. Anlaşılan o ki yüzyıl sonra görev bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi yüzyıl önce olduğu gibi bir kez daha yoksulluğu yenecek, umutsuzluğu yenecek, insanların çaresizliklerini ortadan kaldıracak, işsizliği ortadan kaldıracak ve bir kez daha yüzleri güldürecek. Ancak bu sefer bu işi yarım bırakmayacağız. İlk yüzyılda savaşlar ve demokrasiye geçiş sürecinde birtakım şeyler eksik kaldı. Bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mutlaka gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti yerine getirilecek. Gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'deki ekonomik zorluklara işaret eden Özel, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşının 45 bin, 50 bin dolar milli geliri olacağı bugünkünden beş kat daha varlıklı olacağı, maaşların bugünkünün beş katı olacağı bir Türkiye için bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyaç var. Ata'nın gösterdiği yolda yürümeye, bir kez daha Türkiye'nin yüzünü güldürmeye hazırız. Onun için yürüyoruz. Onun için de 105 yıl sonra bir kez daha ilk adımı bugün buradan atmaya geldik."

Özgür Özel, yürüyüşün ardından Kurupelit Yat Limanı'nda düzenlenen konsere katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Samsun Merkez, Özgür Özel, 19 Mayıs, Türkiye, Gençlik, Atakum, Samsun, Spor, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurtuluş Yürüyüşü'nde konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
19:25 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı
18:00 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
20:30 “Bizim çocuk“ durdurulamıyor Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi "Bizim çocuk" durdurulamıyor! Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi
20:13 Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu
20:02 Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray
19:45 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3’ü polis 7 kişi tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3'ü polis 7 kişi tutuklandı
18:37 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD’den ilk açıklama Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD'den ilk açıklama
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 21:36:58. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurtuluş Yürüyüşü'nde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement