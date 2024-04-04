CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nde alınan neticenin kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini belirtti

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde alınan neticenin kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini belirterek, "Bizi anlamayana sabırla yaklaşmaya, iktidarın kibrinden uzak durmaya ve iktidarın sorumluluğuyla bize umut bağlamış herkese sahip çıkmaya başlıyoruz." dedi.

Memleketi Manisa'ya gelen Özel, Büyükşehir Belediyesi binasının yanındaki alanda düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

Özel, parti otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, yerel seçimlerdeki desteği için Manisalılara teşekkür etti.

Partinin genel başkanı olduktan sonra Manisa'ya geldiğinde AK Partililer ve MHP'lilerin de "Manisa'nın evladını destekleyeceğiz" dediklerini, buna o dönem inanamadığını dile getiren Özel, "Manisa'da sadece 7 sene önce sıfır belediyemiz vardı. Bugün 16 ilçede seçime girdik, 14 ilçede seçimleri kazandık, büyükşehirle birlikte 15 belediye aldık. Bu büyük onur için hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Manisalılara yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

CHP'nin 1977'den bu yana ilk kez birinci parti olduğunu belirten Özel, Avrupa'nın en büyük sosyal demokrat partisi olan CHP'nin aynı zamanda dünyanın en çok belediyeye sahip sosyal demokrat partisi konumuna ulaştığını belirtti.

Bu başarının kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Milletimiz bize kredi açmıştır. Bu krediyi doğru kullanırsak bu ülkenin yönetimi de bize verilecektir. Bugünden sonra siyasetin nezaketine sahip çıkarak, rekabetin de en dik alasını göstererek yok sayılanı sahiplenmeye, kimsesizlerin kimsesi olmaya, gençlerin gitmeyi hayal ettikleri bir ülke değil geleceklerini hayal ettikleri bir ülke olmak için hep birlikte çalışacağız.

Bizi anlamayana sabırla yaklaşmaya, iktidarın kibrinden uzak durmaya ve iktidarın sorumluluğuyla bize umut bağlamış herkese sahip çıkmaya başlıyoruz. Bugün yeni zaferler elde etmek zorunda olduğumuz cumhuriyetin ikinci yüzyılındaki ilk genel seçime giden 4. gündür. Hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapana kadar çalışmaya devam edeceğiz."

Özel, konuşmasının ardından CHP'li 14 belediye başkanı ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in makamına çıktı.

Halk buluşmasına CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve ilçe belediye başkanları katıldı.