CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de Tesis Açılışına Katıldı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de Tesis Açılışına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin\'de Tesis Açılışına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Partisini temsil eden çeşitli milletvekilleri ve yerel yöneticilerle birlikte Mersin'de sosyal demokrat ittifakın başarılarını vurguladı.

09.01.2025 14:08  Güncelleme: 14:13
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği tesislerin toplu açılışı için kente geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği programlara katılmak ve Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği tesislerin açılışlarını gerçekleştirmek üzere kente geldi. Özel'i partisinin milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer karşıladı. Özel, programları kapsamında ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

'MERSİN'DE ADAY BELİRLEME TARTIŞMASI YOKTU'

İl Başkanlığı önünde toplanan partilileri selamlayan Özel, "Toplu açılış töreninde birlikte olacağımız bu güzel günde, il başkanlığına gelişimizi bir mitinge çeviren bu güzel kalabalığa yürekten teşekkür ediyorum. 31 Mart büyük zaferinin ardından sadece sosyal demokratlar değil, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların omuz omuza birlikte kazandıkları büyük başarıyı tüm Türkiye'de görünür kılmak için ittifakların kurulduğu yerlerden başlayarak, belediyelerimizi ziyaret ettik. Tabii ki bunların içinde bir örnek var. O örnek, Türkiye ittifakının yıllar önceden kurulduğu Mersin örneği. Mersin'de tüm sosyolojilerden, tüm mezheplerden, tüm inançlardan, Türkiye'nin dört bir yanından birbiriyle yan yana birbiriyle iç içe, çatışmadan, birbirinin karışmadan omuz omuza duran güzel insanlar Mersin ittifakını kurdu. Mersin'in güzelliklerine sahip çıkmak için, Mersin'i kirli bir anlayışın, çetelerin yağmalamasına olanak vermemek için, Mersin sokaklarında huzur dolaşsın, çeteler dolaşmasın, kıyıları halkın olsun, rantın olmasın diye Mersin'e sahip çıkan büyük Mersin ittifakını saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Bu büyük Mersin ittifakının mimarı, Vahap Seçer. Seçim zamanı aday belirleme tartışmaları bazı yerlerde yoktu. Mersin'de kimi aday gösterelim diye düşünmeye gerek yoktu. Mersin seçeceğini kendi seçmişti zaten çoktan" dedi. Özel, konuşmasının ardından il başkanlığına geçti. sı

Haber-Kamera: Soner AYDIN-Mustafa ERCAN/MERSİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de Tesis Açılışına Katıldı - Son Dakika

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