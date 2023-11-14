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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve il başkanlarıyla kapalı grup toplantısında bir araya geldi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve il başkanlarıyla kapalı grup toplantısında bir araya geldi

14.11.2023 12:31

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de milletvekilleri ve il başkanlarıyla kapalı grup toplantısında buluştu. Toplantıya 128 milletvekili ve 81 il başkanı katıldı. Özel, toplantının ardından il başkanlarıyla genel merkezde bir toplantı daha yapacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilleri ve il başkanları ile kapalı grup toplantısında bir araya geldi.

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında basına kapalı toplandı. Toplantıya 128 milletvekili ile 81 il başkanı katıldı. Genel Başkan Özgür Özel, açılış konuşmasının ardından toplantı salonundan ayrıldı. Özel, il başkanlarının bugün yapılacak grup toplantısına katılmak istediğini belirterek, "Öyle olunca il başkanlarımızla grubumuzu bir araya getirdik. Burada kendi aralarında bir tanışma değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Ardından hep beraber grup toplantısını izleyecekler. Ben açılışına katıldım. Şimdi basına açık grup toplantısına katılmak üzere odama geçiyorum. Grup başkanvekillerimiz, 81 il başkanımız ve 128 milletvekilimiz burada. Sayın Engin Altay ile Seyit Torun, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) toplantısında ülkemizi temsil etmek için yurt dışında" diye konuştu.

Kapalı grup toplantısında il başkanları ile parti grubunun tanıştığını aktaran Özel, "Daha herkes birbirini tanımadı. İl başkanları albümümüz, grup milletvekili albümümüz karşılıklı verildi. Bundan sonra birlik bütünlük halinde büyük bir moralle çalışmaya devam edecekler. Öğleden sonra il başkanları toplantısını genel merkezimizde yapacağız" dedi.

Özel, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geleceklerinin konuşulduğunun belirtilmesi üzerine, "Yok, ben de şaşırdım" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve il başkanlarıyla kapalı grup toplantısında bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve il başkanlarıyla kapalı grup toplantısında bir araya geldi - Son Dakika
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