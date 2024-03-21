CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.
İskele Meydanı'nda balıkçı tekneleri ile karşılanan CHP lideri Özgür Özel, yaptığı konuşmada, "3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 1 buçuk asgari ücret düzeyindeydi. Gerçek enflasyon yüzde 120, TÜİK'e göre yüzde 68. En nihayetinde 7 bin 500 lirayı, 10 bin lira yapan yüzde 33'lük zamla sizi enflasyona ezdiren bir anlayış. Bir buçuk ay önce buna isyan ederek ilk toplantılarda emekliler sesimize ses olursanız, yanımıza gelirseniz, birlikte mücadele edersek diyerek çağrıda bulunmuştum. Şimdi hep beraber hakkımızı almaya geldik. Ben her yerde söylüyorum hesap basit. Türkiye'de her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın satın alıyordu, bugün gittiğimizde 10 bin lirayla 2 buçuk çeyrek altın alıyoruz. Emekliler kaybettiklerini arayacaklar mı? Nerede arayacağız, söyleyeyim size bunu bir seçim sandığında kaybettiniz, onu bulacağınız yer yine bir seçim sandığıdır. 31 Mart'ta sandıkta kaybettiklerimizin hesabını soracağız" diye konuştu. - SİNOP
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta miting düzenledi - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu reformların 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için etkin bir şekilde çalışacaklarını ve girişimcilerin önünü açacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirtti. Hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşviklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını vurgulayan Işıkhan, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu reformları piyasanın aktörleriyle istişare içerisinde hayata geçireceklerini ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta yaptığı konuşmada, Türk ordusunun terör örgütüyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdıklarını söyledi. Güler, şehitlerin ve gazilerin vatanın en kutsal emaneti olduğunu vurgulayarak, onların hakkını ödeyemeyeceklerini ancak hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenaze törenine katılım sağladı. Başkan Yazıcı'nın bu davranışı takdir topladı ve sosyal medyada olumlu yorumlar aldı.
ABD Kongresi, Demokratlarla Cumhuriyetçilerin anlaştığı geçici bütçe tasarısında, İsrail'e yeni askeri yardımlar onaylanırken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Mart 2025'e kadar fon ayrılmaması öngörüldü. Tasarıda ayrıca, Gazze'ye insani yardım sağlayan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmayacağı belirtildi. Bu karar, UNRWA'nın Gazze'deki acil yardımların dağıtılmasında önemli bir rol oynadığı düşünüldüğünde eleştirilere neden oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlerinde oylara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, adil ve şeffaf bir seçim için sahada olunması ve her vatandaşın oyunun sayılmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Kurum, avukatlarla bir araya geldiği iftar programında, seçim sürecinin demokrasiye uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini ve hukuki işlemlerle manipülasyonlara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana'da yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın egemen bir devlet olması bakımından deniz yetki alanları, münhasır bölge hakları, kıta sahanlığı ve kara hudutlarıyla Mavi Vatan'da hakkın ve hukukun daha da pekiştiğini belirtti. Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, iki devletli çözümün gerekliliğini dile getirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?