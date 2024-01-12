CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa\'da yatırımların açılış törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da Turgutlu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 226 milyon TL'lik yatırımların toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, başkan adaylarına destek isteyerek, "Mevcut belediye başkanlarımızı memnuniyet anketlerine soktuk, Alaşehir, Turgutlu, Akhisar ve Saruhanlı razı biz de razıyız. Diğer ilçelerimizde de adaylarımız var. Bu takımın başında da genç büyükşehir belediye başkan adayımız Ferdi Zeyrek var. Hepsine kefilim" dedi.

Turgutlu Belediyesinin 226 milyon TL'lik yatırımla kente kazandırdığı Turgutlu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Çarşısı, Cuma Pazarı, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Çepnibektaş Çok Amaçlı Salon'un toplu açılışı yapılırken, Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınmaevi ile Selvilitepe Spor Kompleksi için de temel atma töreni düzenlendi. Turgutlu Belediyesi önünde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, "Ben buradan öncelikle Çetin Başkanımı çok tebrik ediyorum ve alkışlamak istiyorum. Meclisinde çoğunluğu sağlayamamış, Turgutlu için hayaller kuran ama büyükşehirden gerekli desteği almayan Çetin Akın'ı yaptıklarından dolayı gerçekten tebrik ediyorum" dedi. Zeyrek, başkan seçildiği taktirde ilçeye hizmet sözü vererek, "Büyükşehir Başkanı olduğumda halkın içinde olacağım size söz. Ben sizlerden bir söz daha istiyorum; öncelikle Manisa için, sonra Kasaba için sonra da Türkiye'nin umudu, Manisa'nın gururu Özgür Özel için kapı kapı dolaşmaya söz veriyor musunuz" dedi.

Belediye işçisinin maaşı 24 bin 803 TL oldu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, belediyenin kendi imkanlarıyla finanse ettiği, Turgutlu'nun birçok açıdan yıllardır yaşadığı sorunları sona erdirecek projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Akın, "Bugün bir müjde ile konuşmama başlamak istiyorum. 5 yıldır bizimle olan işçi arkadaşlarımıza müjde vermek istiyorum. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Personel A.Ş. çalışanlarımızın ücretlerine yüzde 71 oranında zam uygulayarak, yan haklar dahil aylık en düşük ücretimizi 24 bin 823 TL yaptık. Böylelikle çalışanlarımızın alacağı en düşük ücret, belirlenen asgari ücrete göre yüzde 46 oranında daha fazla olmuştur. Belirlediğimiz bu ücretlere temmuz ayında memur maaşlarına gelecek olan enflasyon farkı kadar artış yapacağımızı da ayrıca müjdelemek isterim. Kadrolu çalışanlarımızın ücretlerine yüzde 68 oranında zam uygulayarak, yan haklar dahil aylık en düşük ücretimizi 38 bin 300 TL yaptık. Memur çalışanlarımızın ise 3 bin TL olan Sosyal Denge Tazminatlarını yüzde 70 oranında arttırarak 5 bin 100 TL yapmış bulunmaktayız. Bugün açılışını yapacağımız ve temel atmasını yapacağımız projeleri Turgutlu'ya kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 226 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Bu projeleri yapmaya başlarken birçok zorlukla karşılaştık ama yılmadık. Turgutlu'ya hizmet yolunda kaynaklar oluşturduk" şeklinde konuşarak, belediye olarak 5 yıllık süre zarfında ilçeye kazandırılan yatırımlardan bahsetti.

"Hepsine kefilim"

Törende bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, "Turgutlu yıllarca kutuplaşmadan, yandaşlardan çok çekti. Turgutlu ayrımcılık yapmayacağına inandığı bir evladına destek verdi ve o da aldığı bu desteğin karşılığını çalışarak didinerek verdi. Kendisini tebrik ediyorum. Mevcut belediye başkanlarımızı memnuniyet anketlerine soktuk, Alaşehir, Turgutlu, Akhisar ve Saruhanlı razı biz de razıyız. Diğer ilçelerimizde de adaylarımız var. Bu takımın başında da genç büyükşehir belediye başkan adayımız Ferdi Zeyrek var. Hepsine kefilim. Nasıl ki Çetin Akın, Besim Dutlulu, Zeki Bilgin, Ahmet Öküzcüoğlu bizleri mahcup etmediyse bu isimler de bizleri mahcup etmeyecek. Onları sizlere emanet ediyorum. Çetin Başkanımız 8 milyon borçla yani 240 milyon TL borçla belediyeyi devraldı. Bugün buradayız, 1 TL cari borcumuz yok. Esnafa yok, çalışana yok, müteahhide yok ve bugün en düşük çalışanının maaşını 24 bin 803 TL olarak müjdeleyen bir başkanımız var. Oyunu başka partiye veren kıymetli Kasabalılara seslenmek istiyorum. Bugün o 'ezanı susturacak' denilen CHP, ezanı okuyan imamın özlük haklarını savunuyor, sınırda ülke korumasında olan uzmanların özlük haklarını savunuyor. 'Bu seçim her şeyi halledeceğim, enflasyonu düşüreceğim, yoksulluğu bitireceğim' diyerek seçildikten sonra her şeye zam yapan birilerine artık sarı kart gösterme zamanıdır. Yeter artık, hizmete oy veriyorum. Beni görmezsen seni uyarıyorum demenin zamanıdır. Kasabalılar bu gidişata itiraz edin. Anket kazanacağımızı gösteriyor, yetmez. Seçimde tam destek istiyoruz, çoğunluğu istiyoruz. Başkanı istiyorum, belediye meclisini istiyorum, sizlerin desteğiyle, herkese tepeden bakıp kendi arsalarına kat verip, binlerce dairesine daire katanlar yerine 44 yaşındaki mimar Ferdi Zeyrek'e destek istiyorum" dedi.

Ankara mitingine davet

Konuşmasında Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanında yapılacak olan mitinge de herkes davet eden Özel, "Kendi memleketimden tüm Türkiye'yi davet ediyorum. Gücümüze güç katalım. Bu davet bizimdir ve bütün Türkiye'yedir. Son sözüm şu memleketimizdeyiz, güzel Manisa'nızdayız. Bundan sonra adımlarımız daha güvenilir atmak için elimden geleni yapacağım CHP Genel Başkanı olarak. Dünyanın hangi şehriyle iş birliği yapmak gerekiyorsa Turgutlu'yu o kentlerle kardeş şehir yapacağız. Turgutlu'dan destek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte Turgutlu ve Manisa'da halkın iktidarını kurmaya davet ediyorum."

Yapılan konuşmaların ardından toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi. - MANİSA