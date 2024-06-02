CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde çoğunluğun kendilerinde olduğunu ancak yönetimi oransal olarak dağıtacaklarını açıkladı. Özel, ayrıca CHP'li belediyelerin SODEM projesiyle daha avantajlı süreçler yaşayacağını belirtti.

02.06.2024 19:44  Güncelleme: 19:50
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ayın 5'inde Türkiye Belediyeler Birliği yönetimi seçilecek. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi çoğunlukta. Daha önceden duyurduk, konuştuk. Çoğunluğumuza dayanıp, tamamını almayacağız yönetimin, oransal olarak dağıtacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği çay mitingine katılmak üzere Rize'ye geldi. Merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde bir çay tarım arazisine giren Özel, müstahsillerle birlikte çay toplayarak çay tarımı hakkında bilgi aldı. Ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na geçen Özel, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Mitingin ardından CHP Rize İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özel, Pazar Belediyesi'ni, Ardeşen Belediyesi'ni ve Fındıklı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Fındıklı ilçesinde açıklama yapan Özel, partisinin yerel yönetimlerle alakalı SODEM projesi hakkında bilgi vererek, "Geşmişe göre biraz daha avantajlı süreçler olacak. CHP'li belediyeler SODEM yapısı altında örgütlendiler ve belediye hizmetlerinin eş güdümü, belediye personelinin, meclis üyelerinin, başkanların hem sürecin başında hem süreç ilerledikçe eğitimleri, denetimleri ve birbirleriyle dayanışmalarını örgütleyecek yepyeni bir model var. Fındıklı gibi dezavantajlı durumda olan ilçeler, Ardeşen gibi, Pazar gibi mutlaka burada önceliklendirilmek durumunda" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşsek Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde çoğunluğun kendilerinde olduğunu ancak kurulacak yönetimde her kesime yer verilmesi için çalışma yaptıklarını dile getiren Özel, "Ayın 5'inde Türkiye Belediyeler Birliği yönetimi seçilecek. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi çoğunlukta. Daha önceden duyurduk, konuştuk. Çoğunluğumuza dayanıp tamamını almayacağız yönetimin, oransal olarak dağıtacağız. Kaynaklarda da temsil ettiğimiz nüfus, yapılan hizmeti yaptığımız yerde toplamda ne kadar artı değer üretiliyorsa onun üzerinden bir paylaşım söz konusu olacak. Kimseyi dışlamayacağız ama sizin gibi kültür, sanat, turizm noktasında çok desteklenmesi gereken sosyal projeler konusunda belediyelerin projeleri mutlaka önceklendirilecek. Avrupa Birliği'nden, diğer fonlardan projelerin bulunması için tüm destekleri Cumhuriyet Halk Partisi ve kurmuş olduğu yapılar sağlamaya çalışacak" dedi.

CHP'li belediye başkanlarının ceplerinde CHP'yi iktidara getirecek kapının anahtarı olduğunu kaydeden Özel, "Hep söylediğimiz bir şeyi Fındıklı'da da söylemiş olayım. Pazar'da, Ardeşen'de de söylemedim. Belediye başkanlarımızın ceplerinde birer anahtar var. Bu anahtarlar her zamankinden farklı olarak belediyenin veya o kentin altın anahtarı ya da belediyenin kapısının anahtarı. Kasa anahtarı değil. Bu sefer başka bir anahtar var. O anahtar gelecekteki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarı. İyi belediyecilik, dürüst belediyecilik, şeffaf belediyecilik, halkçı belediyecilik Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının kapısını açacak. O anahtarı belediye başkanlarımızın en iyi şekilde iktidarımıza giden kapıyı açmak için kullanacaklarına inanıyoruz" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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