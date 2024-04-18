CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'nin gerçek sorunu gençlerin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'nin gerçek sorunu gençlerin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye\'nin gerçek sorunu gençlerin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilkent Üniversitesi Sosyal Demokrasi Topluluğu etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Özel, Türkiye'nin gerçek sorununun, gençlerin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurması olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti olduğunu ve gençlerin seçimde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

18.04.2024 21:23
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Beka sorunu, dünyanın başka ülkelerinin Türkiye üzerinde hesap yapması, plan yapması, hayal kurması değildir. O hayalleri geri püskürtmesini bildik, biliriz. Bir ülkenin gerçek sorunu, o ülkenin gençlerinin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır." dedi.

Özel, Bilkent Üniversitesi Sosyal Demokrasi Topluluğunca, üniversitenin konser salonunda düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

CHP'nin, 31 Mart'taki yerel seçimde, 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi olduğunu belirten Özel, seçimin ardından katıldığı ilk programda gençlerle buluşmanın kendisi açısından çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Her seçim sonucunun siyasilere yazılan birer mektup olduğunu kaydeden Özel, bu mektubu doğru okuyanların siyasette iyiye, okuyamayanların da kötüye gittiğini söyledi. Özel, "Seçmenin mesajını alırsan doğruyu yaparsın, almazsan tükenme sürecin başlar." diye konuştu.

CHP genel başkanlığına seçildiği kongre sürecine değinen Özel, değişime inanan genç bir kadroyla yola çıktıklarını, parti tabanındaki değişim talebinin zaman içinde delegeleri de etkilediğini bildirdi.

CHP Parti Meclisi üyelerinin yaş ortalamasının 43, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yaş ortalamasının ise 46 olduğunu belirten Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlere ve Avrupa ülkelerinden yıllar önce seçme-seçilme hakkı kazanan Türk kadınına güvendiklerini, bu sayede siyasetin başarı kapısının kendilerine açıldığını söyledi.

Başarıyı getiren diğer anahtarın ise bilim ve fen olduğunu, cumhuriyetin kurucularının da bu değerlere sarıldığını anlatan Özel, seçimdeki başarının bir nedeninin de kullandıkları bilimsel yöntemler olduğunu ifade etti.

"Bu seçimi gençler kazandı, kazandırdı"

Özgür Özel, "Bu seçimi, yok sayılanlar, unutulanlar, ötekileştirilenler kazandı. Emeklisi ve emekçileriyle, esnafı, çiftçisiyle ama bu seçimi, en çok seslendiğim ve bir yerden sonra sesimi duyduklarını gördüğüm gençler kazandı ve kazandırdı." ifadesini kullandı.

Bir sonraki seçimde de aynı şekilde hareket edeceklerini belirten Özel, "Bugün nasıl cesur, kararlı bir adımla gençlere, kadınlara ve liyakate yatırım yaptık, adım attık, güvendik, sonuç aldıysak aynı sonucu alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Ülkenin yetişmiş, iyi eğitim almış gençlerinin başka ülkelere gitme planları yaptığını, bunun da en büyük beka sorunu olduğunu belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beka sorunundan bahsediyorlar. Bu ülkenin beka sorunu, her 4 gençten 3'ünün bavulları zihninde toplamış olmasıdır. En kötüsü yüzde 62, en yükseği yüzde 78 olmak üzere 5'ten fazla ankette gençler, 'İmkanım olursa yurt dışına gitmek, oraya yerleşmek ve orada yaşamak istiyorum.' diyor. Bu ülkenin yetişmiş, iyi eğitim almış ya da hak ettiği halde o fırsat eşitliğinden yararlanamamış pırıl pırıl gençleri, maalesef dünyanın başka ülkelerine gidiyor. Beka sorunu, dünyanın başka ülkelerinin Türkiye üzerinde hesap, plan yapması, hayal kurması değildir. O hayalleri geri püskürtmesini bildik, biliriz. Bir ülkenin gerçek sorunu, o ülkenin gençlerinin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır."

"Türkiye ittifakı ile farklı kesimleri bir araya getirdik"

Özgür Özel, toplumun farklı kesimlerinden vatandaşları Türkiye ittifakı ile bir araya getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sadece sosyal demokratları davet etmedik. Yalandan ve haramdan bıkmış muhafazakar demokratları da bu ülkenin yarınlarına, birliğine, bütünlüğüne önem veren milliyetçi demokratları da bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygılı Kürt demokratları da ortak bir gelecek hayali kurabilen bu ülkedeki herkesi Türkiye ittifakına davet ettik. Bu ülkede, ayrılıkları, farklılıkları değil, ortaklıkları önemseyenlerin, farklılıkları risk, tehdit, öteki gibi değil, güç olarak görenlerin bir arada olmasını önemsedik."

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı. Etkinliğin bu bölümü basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Bilkent Üniversitesi, Demokrasi, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'nin gerçek sorunu gençlerin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır - Son Dakika

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