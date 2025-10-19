CHP'nin İl Genel Kurulu'nda etek krizi! Ortalık fena karıştı - Son Dakika
Politika

CHP'nin İl Genel Kurulu'nda etek krizi! Ortalık fena karıştı

19.10.2025 16:55
CHP Sivas İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'nda, eski milletvekili adayı Baki Çoban'ın kişisel fotoğraflarının yapay zeka ile değiştirilerek etek giydirildiğini söylemesi üzerine gerginlik yaşandı.

CHP Sivas İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'nda, eski milletvekili adayı Baki Çoban'ın yapay zekayla fotoğraflarına etek giydirildiğini iddia etmesi üzerine salonda gerginlik meydana geldi.

CHP Sivas İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Genel kurula CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, il teşkilatı, partililer ve delegeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, öncelikle faaliyet raporları okunurken, mali ve idari konular ele alındı.

ORTALIK FENA KARIŞTI

Ardından söz alan eski CHP Sivas milletvekili adayı Baki Çoban, hem mevcut yönetimi eleştirdi hem de kişisel fotoğraflarının yapay zeka ile değiştirilip, etek giydirilmiş şekilde tekrar paylaşıldığını iddia etti. Çoban'ın açıklamaları sırasında ise salonda kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, mevcut başkan Abdulvahapgazi Doğan ise tepki gösterdi. Çoban, yapay zeka kullanarak resimlerine etek giydirdiklerini söyleyerek, bunu yapanların utanması gerektiğini söyledi.

"BİRAZ UTANIN"

Çoban, "Merkez İlçe Başkanı Ergüder Sümbüloğlu'nun tebrik için ben kendi sosyal medya hesabımda şahsi bir paylaşım yaptım. Peki, siz ne yaptınız. Zekası yetersiz olan insanlar, yapay zekayı kullanarak benim resimlerime etek giydirdiler ve bu fotoğrafı paylaştılar. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz. Bu durumdan dolayı biraz utanın. Benim bu partili olduğuma kimsenin şüphesi olamaz" dedi.

Kaynak: İHA

