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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Emekli Aylıklarının Düzenlenmesini Eleştirdi - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Emekli Aylıklarının Düzenlenmesini Eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarına yönelik yapılacak düzenlemeyi eleştirerek, en düşük emekli maaşının utanç verici olduğunu belirtti. Başarır ayrıca, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yaşasın şeriat sloganları atanlara karşı işlem yapılmamasını eleştirerek, savcılara çağrıda bulundu. Başarır'ın basın toplantısına Tüm Emekliler Sendikası üyeleri de katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Emekli Aylıklarının Düzenlenmesini Eleştirdi
17.01.2024 - 15:24,
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Biz, Meral Akşener'i asla karın ağrısı olarak görmedik, görmeyiz de. Umarım bu halk da kendilerini karın ağrısı olarak görmez." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıkladığı emekli aylıklarına yönelik yapılacak düzenlemeyi eleştirdi.

Erdoğan'ın, "SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 ek artış yapılacağını, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılacağını ve 2024'ün emeklilerin yılı olacağını" açıkladığını anımsatan Başarır, söz konusu artışların utanç verici olduğunu, konuyu bugün grup önerisi olarak Meclis ve Türkiye gündemine taşıyacaklarını söyledi.

AK Partinin iktidara geldiği 2002 yılında en düşük emekli maaşının, asgari ücretin 1,5 katı olduğunu anımsatan Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En düşük emekli maaşı, bugün neredeyse asgari ücretin yarı oranında ve bundan utanmayan, sıkılmayan bir iktidar var. Biz, CHP grubu olarak utanç duyuyoruz. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Haydi bakalım beyefendiler, bu parayla bir hafta geçinebilin. Emekliler Sendikası Başkanımız 'en düşük emekli maaşı, yeni göreve başlayan devlet memurunun maaşıyla eşit olmalı' dedi. Hadi onu geçtik, asgari ücret kadar yapın. Bu ülkeyi yönetenler, utanmadan, sıkılmadan, 2024 yılının, emeklilerin yılı olacağını ilan etti. Ama olsa olsa görüyoruz ki emeklilerimizin sefalet yılı olacak."

Başarır, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen bir duruşmanın ardından adliye koridorunda "yaşasın şeriat" sloganları atıldığını belirterek, "Bununla ilgili tek bir işlem yapılmadı. Savcılara sesleniyorum; sizin savcı kelimesinin önünde Cumhuriyet var. Adliyede bu sloganları atıp, elini, kolunu sallayarak çıkanlara izin verenleri, grup olarak kınıyoruz ve gereğini yapın." ifadesini kullandı.

Meral Akşener'in sözlerine tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda söylediği "Numan Kurtulmuş'un imzasıyla ortak tezkere Meclis'e sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İYİ Parti miydi?" sözleri hakkındaki değerlendirmesi sorulan Başarır, şunları kaydetti:

"Biz, Meral Akşener'i asla karın ağrısı olarak görmedik, görmeyiz de. Umarım bu halk da kendilerini karın ağrısı olarak görmez. Dün yapılan görüşmeler, devlet ciddiyetine uygun görüşmelerdi. Numan Bey, Başkanlık Tezkeresi olarak Meclis'in oyuna sundu ve CHP gereğini yaptı. Burası çadır devleti değil. 12 şehit vereceğiz, hemen acısı bitmeden 9 şehit daha vereceğiz. Ondan sonra bir kağıt parçasını AKP Grubu getirecek, 'imzalayın, olay bitti' diyecek. Hayır. Bir hukuk devletinde yasama, yürütme, yargı varsa bakanlar gelir, Mecliste bunun hesabını verir, Meclis terörle mücadele konusunda tezkereyi getirir, partiler de gereğini yapar. Yaptı mı? Yaptı. CHP, terörü lanetleyen kendi bildirisini de yayımladı. Meral Hanım bence böyle güzel bir sistemin, Meclis Başkanlığının önemine baksın, AKP verilerinin peşinde değil, Meclis Başkanlık Divanının verdiği bildiriye baksın."

CHP'li Başarır'ın basın toplantısına, Tüm Emekliler Sendikası üyeleri de katıldı. Sendika üyeleri, emekli maaşlarında iyileştirmeler yapılmasını içeren dilekçeleri, Başarır'a teslim etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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