CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

18.05.2022 16:51
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi'yi Güvenlik Başdanışmanı olarak atadığını, 2018 yılında ise Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi olarak görevlendirdiğini belirterek, "Hani uzak yakın bir bağın yoktu?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi'yi Güvenlik Başdanışmanı olarak atadığını, 2018 yılında ise Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi olarak görevlendirdiğini belirterek, "Hani uzak yakın bir bağın yoktu?" dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında çokça "Bay Kemal" dediğini ancak ne işçiden ne işsizden ne çiftçiden ne esnaftan ne EYT'liden ne emekliden bahsettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Benden önce İstanbul'da ağaç yoktu" sözünün kendilerini güldürdüğünü ifade eden Altay, "Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 2020 yılında 1 milyon 692 bin 812 metrekare, 2021 yılında ise 4 milyon 81 bin 933 metrekare olmak üzere iki yılda toplam 5 milyon 774 bin 744 metrekare yeşil alanı İstanbullulara kazandırdı." diye konuştu.

Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "CHP'nin nefret kokan yabancı söylemleri" olduğuna yönelik sözlerini de anımsatarak, yabancı nefreti kokan söylemin, Erdoğan'a ait olabileceğini ileri sürdü. Altay, "Bulgaristan'da zulümden kaçan soydaşlarımıza kapıları açan rahmetli Özal'a söylediklerini ne çabuk unuttun? Özal'a 'Gelin diyorsun ama millet aç, Ahmet'in, Mehmet'in işini alacaklar, getirme bunları, kapat kapıları' dedin. İşte bu bir nefret söylemidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki Suriyelileri gönüllü olarak ülkelerine geri göndereceklerini açıklamanın nefret söylemi olmadığını savunan Altay, "Bu Türk insanına, mahallesine, sokağına sahip çıkmaktır. '100 bin kritik eşik' diyordun ne oldu? 5-6 milyon insanı Türkiye'nin mahallelerine, sokaklarına kontrolsüzce salmak, asıl Türkiye'nin insanına yönelik bir nefret olur." sözlerini sarf etti.

"AK Parti Genel Merkezi'ndeki fotoğrafa bir bakacaksınız"

CHP Grup Başkanvekili Altay, Atatürk Havalimanı'nda yok edilen pistleri yeniden yapacaklarını iddia etti.

"İstanbul Havalimanı'nın satış pazarlıklarında alıcı firma bir alternatif istemediği için mi pistleri kırıyorsunuz?" diye soran Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Atatürk Havalimanı'nın kırılan pistlerini yeniden yapıp parasını da sizden alacağız. O müteahhitlere sesleniyoruz; kör kuruşuna kadar sizden ve size o işi yaptırandan tahsil ederiz. ya da böyle yaparak yeni bir kışkırtma süreci mi başlatmak istiyorsunuz? Adında Atatürk bulunan bir tesis bırakmadınız Türkiye'de. Atatürk'ün adından rahatsız olduğunu defalarca ortaya koydun zaten. CHP'nin, Atatürk'ün arkasına sığındığını belirtiyorsunuz, ama Atatürk'ün arkasına sığınan biri varsa 16 Temmuz sabahı AK Parti Genel Merkezi'ndeki fotoğrafa bir bakacaksınız."

"Millete bir şey söylemen lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "SADAT yöneticileri ile uzaktan yakından alakam yok" sözünün doğru olmadığını öne süren Altay, şunları dile getirdi:

"Erdoğan, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (SADAT) kurucusu Adnan Tanrıverdi'yi Güvenlik Başdanışmanı olarak atamış. 2018 yılında ise Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi olarak atadı. Hani uzak yakın bir bağın yoktu? Bu açıkladığım resmi belge bilgileridir. Bunu neden söyleme gereği duydun, bunu bilmiyorum. Belli ki sen de SADAT'ın karanlık iş ve işlemler içinde olabileceği düşüncesi içerisindesin. Sana oy verenler başta olmak üzere herkes yeni bir açıklama bekleyecek. Millete bir şey söylemen lazım."

"Borcumuz 3-4 bütçe kadar"

Engin Altay, Türkiye'nin borç stokunun 8 ayda 2,1 trilyon liradan 3,1 trilyon liraya çıktığını kaydetti.

Faiz yüküyle birlikte Türkiye'nin 5,5 trilyon lira borcu olduğunu aktaran Altay, "Borcumuz 3-4 bütçe kadar. 'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' diyen Erdoğan tüm bu musibetlerin tek sebebidir. Dışarıdan borçlanılabilir onu anlarım, ama Türkiye'nin içinden, kendi vatandaşından devlet borçlanır mı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi vatandaşına dolarla, avroyla ihale veriyor. Bu nasıl bir yerlilik, nasıl bir milliliktir?" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu halin, beceriksizlikle izah edilemeyeceğini belirten Altay, şöyle devam etti:

"Bu kadar kötü yönetim ülkeye ihanetle izah edilir. 'Dış güçler' söylemleriyle bal gibi, buz gibi içeriden hançerleniyoruz. CHP il başkanlarına siyaset yasağı koyarak, parti binalarımızdaki pankartları indirerek bu işten kurtulamazsın. Korkunun ecele faydası yok. 'Tayyip kaç, kadınlar geliyor' diyen çocukları gözaltına almak gaflettir. Bir korkunun, bir kabusun ürünüdür. 'Süslü Sülo' diyen bir cumartesi annesini karakola çekmek de aynı şeydir. Şarkılara, festivallere yasak getirmek seni kurtarmaz. Erdoğan, muhalefetin sesini kesmek istiyorsan başta Bay Kemal olmak üzere milyonlarca insanı içine alacak bir cezaevi yapabilirsin. Seni yeni silahın mahkemeler de kurtaramaz. Millet sana hak ettiğini verecek."

YORUMLAR
500
Altay'dan Erdoğan'a: Fahiş Fiyatla Mücadele Timi'ni Kendine Yönelt, Senden Başlasın Altay'dan Erdoğan'a: Fahiş Fiyatla Mücadele Timi'ni Kendine Yönelt, Senden Başlasın CHP Grup Başkanvekili Altay'dan, TBMM'de Atatürk Havalimanı Tepkisi: 'Arap Dostlarına Vaha mı Yapmak İstiyor Tayyip Bey?' CHP Grup Başkanvekili Altay'dan, TBMM'de Atatürk Havalimanı Tepkisi: 'Arap Dostlarına Vaha mı Yapmak İstiyor Tayyip Bey?'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Altay, Altay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:22:02. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement