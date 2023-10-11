CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan Cemal Canpolat'ın iddiasına tepki: O hadsize haddini bildireceğiz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Kongresi'nde başkan adayı olan Cemal Canpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) işe alımlar ve delegelerle ilgili sözlerine ilişkin, "Onun için gereken yapılacak. O hadsize haddini de bildireceğiz. Mersin, Adana, İstanbul, Ankara'da listelerle işe adam alımı yok." dedi.

"TÜRKİYE İÇİN BİR UTANÇ VESİLESİ"

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak, tüm kız çocuklarının yüzünün gülmesini temenni ettiklerini dile getirdi. Türkiye'de kız çocuklarının, nüfusun yarısını oluşturduğunu anımsatan Başarır, özellikle köylerde taşımalı eğitim yüzünden daha az sayıda kız çocuğunun eğitime erişebildiğini belirtti. Başarır, bu konuda Meclis, kamuoyu, Cumhurbaşkanı ve bakanların hassas davranması gerektiğini ifade etti. Adalet Bakanlığı verilerine göre, çocuk istismarı konusunda soruşturma ve kovuşturma sayısının da günden güne arttığını öne süren Başarır, bunun, Türkiye için utanç vesilesi olduğunu söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini kaybeden Cemal Canpolat.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında izlettiği videodaki bazı bölümlere cevap vermek istediğini dile getiren Başarır, şöyle devam etti; "İstanbul İl Kongresi'nde adaylardan bir tanesi çıktı, 'Ben Ekrem İmamoğlu'na bir iş listesi veriyorum ama almıyor' dedi. Recep Tayyip Erdoğan bunu grupta paylaştı. Teşekkür ediyorum, Recep Tayyip Erdoğan. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, listeyle işe adam almaz, güreşçiyi daire başkanı yapmaz, bir görevliye beş maaş vermez. Milletvekillerinin, bakanların, il başkanlarının listesiyle İstanbul'un çalışanlarını belirlemez. Ne güzel; bunu paylaştın. Çok teşekkür ediyorum.

"ONUN İÇİN GEREKEN YAPILACAK"

İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul'un rızkını ve bütçesini 16 milyonluk İstanbulluya verir. Sen buna alışkın değilsin. Çünkü İstanbul'u arkadaşların yönetirken paranın bir kısmı vakıflara, yandaşlara gidiyordu. Milletvekillerinin çocukları projelerle ihaleler alıyordu. Bundan da bir arkadaşımız rahatsız olmuş ve İstanbul İl Kongresinde söylenmiş. Onun için gereken yapılacak. O hadsize haddini de bildireceğiz. Mersin, Adana, İstanbul, Ankara'da listelerle işe adam alımı yok. Kim hak ediyorsa, kimin ihtiyacı varsa, Ankara'nın, İstanbul'un, Mersin'in çocukları geliyor, CV'lerine bakılıyor. Ben bir liste vermiyorum, vermem. Çünkü bizim ahlakımızla örtüşmüyor."