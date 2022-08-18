CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İsrail ile ilişkileri düzeltmek, aradan 20 yıl geçtikten sonra şimdi akıllarına geldi. İsrail ile Filistin arasında ne değişti? Filistinli çocuklarımız öldürülmeye devam ediyor." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümüne özel, "Bir olduk 21 olduk" afişlerine işaret ederek, "AKP iktidarı, milletimizi birlik ve beraberlik içinde tutacak, ayrıştırmayacak, insanları huzur ortamında, adaletle yönetecek bir iktidarı mı yönettiler 20 yıldan beri?" sorusunu yöneltti.

Barış süreci diye yola çıkıldığını, o süreçten terör örgütü PKK'nın güçlenerek çıktığını ileri süren Özkoç, FETÖ terör örgütünün orduda, emniyette, yargıda, eğitimde, bütün kurumlarda örgütlendiğini, FETÖ'nün güçlendiğini, kalkışmaya cesaret ettiğini, Meclis'in bombalandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e "one minute" dediğini hatırlatan Özkoç, "'One minute, dedikten sonra saatler içerisinde 'Ben o sözü Sayın Perez için söylemedim' diye dönüş yaptı. İsrail ile ilişkileri düzeltmek aradan 20 yıl geçtikten sonra şimdi akıllarına geldi. İsrail ile Filistin arasında ne değişti? Filistinli çocuklarımız öldürülmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Özkoç, Filistin'e verilen sözlerin unutulduğunu iddia etti.

Bitmiş PKK ile mücadelede, son 5 ay içerisinde 58 asker, 6 korucunun şehit düştüğünü, belirten Özkoç, "Bu nasıl mücadele, PKK'yı gerçekten nasıl bitirmek?" diye sordu.

"Yıllardan beri inadınız yüzünden Suriye bataklığında da evlatlarımız şehit oluyor." ifadelerini kullanan Özkoç, sınırların delik deşik olduğunu, Türkiye'nin hiç bu kadar ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalmadığını öne sürdü.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ethem Sancak'ın Suriye'ye gideceğine yönelik haberlere dikkati çeken Özkoç, "Sizin dış politikadaki, Suriye'deki misyonerleriniz Doğu Perinçek ile Ethem Sancak mıdır?" dedi.

BMC'nin, Tank Palet Fabrikasının Sancak'a "peşkeş çekildiğini" ileri süren Özkoç, "Perinçek ve Sancak, Dışişleri Bakanlığının bilgisi dahilinde Suriye'ye gittiklerini söylüyor. Bu adam milletin paralarını aldı götürdü. Tek bir tank dahi üretmedi. Özür bile dilemediniz. 20 yılda yaptıklarınız işte bunlar." diye konuştu.

Özkoç, 20 yıl içerisinde cumhuriyetin yetiştirdiği bütün diplomatların saf dışı bırakıldığını öne sürerek, "20 yıl içerisindeki dış politika, sadece AKP'nin siyasi öngörüleriyle yürütülmeye çalışıldı, bir tek kişinin iki dudağı arasında." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en çok kar eden kurumlarının şu anda bankalar olduğunu söyleyen Özkoç, şunları kaydetti:

"Siz, 20 yıl içerisinde Türkiye'yi bu noktaya getirdiniz. Merkez Bankasını siyasetin vesayeti altına sokarak, 'ben bilirim'le ekonomiyi yönetirseniz, gençlerimizi, çiftçimizi, esnafımızı, insanlarımızı işte bu noktaya düşürürsünüz. Aslında bunun için yapılması gerekenler var. Bunun için liyakat, bağımlı olmamak, 5 kişiyi değil, milleti düşünmek, vatan sevgisi, millet sevgisi, inançta samimiyet lazım. 'Ben faize karşıyım' deyip politik faizi düşürüp, bankaların faizlerini, ticari faizlerini arttırarak İngiltere'deki faiz lobilerine Türkiye'yi mahkum etmemek lazım. Yani ikiyüzlü olmamak lazım, samimi olmak lazım. Allah'ın izniyle Millet İttifakı iktidara geldiğinde, Türkiye hak ettiği şekilde yönetilecek."