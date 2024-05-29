CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: '4 milyon hayvanı bir anda barınaklara toplayamazsınız' - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: '4 milyon hayvanı bir anda barınaklara toplayamazsınız'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: \'4 milyon hayvanı bir anda barınaklara toplayamazsınız\'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin olarak '4 milyon hayvanı tümüyle bir anda barınaklara toplayacağım, bir ay içerisinde sahiplenilmezse onları uyutacağım' diyerek bu sorunu çözemezsiniz. Türkiye'de hiç kimse buna izin vermez.' dedi. Günaydın ayrıca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü olarak kabul edilmesi için kanun teklifi verdiklerini ve polis intiharlarının araştırılması yönündeki grup önerilerine iktidarın 'evet' oyu kullanamadığını belirtti.

29.05.2024 15:58
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Siz '4 milyon hayvanı tümüyle bir anda barınaklara toplayacağım, bir ay içerisinde sahiplenilmezse onları uyutacağım' diyerek bu sorunu çözemezsiniz. Türkiye'de hiç kimse buna izin vermez." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü olarak kabul ettiğini; bu çerçevede 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü" olarak kabul edilmesi için kanun teklifi verdiklerini anımsattı.

AK Parti'nin "Temmuzda genel görüşme açıp konuyu değerlendirelim" karşılığını verdiğini aktaran Günaydın, "Bu genel görüşmede AKP Srebrenitsa'da 1995'te ortaya çıkan durumun bir katliam ve soykırım olup olmadığını mı tartışacak; yoksa bu kanun teklifi CHP'den geldiği için reddetmenin, komisyona havale etmenin, zamana yaymanın bir marifet olduğunu mu düşünüyor?" diye konuştu.

Polis intiharlarının araştırılması yönündeki grup önerilerine iktidarın "evet" oyu kullanamadığını dile getiren Günaydın, polis intiharlarının "araştırılamayan ve çözülemeyen bir durum" olarak varlığını sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

Geçen pazar günü emekli mitingini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Günaydın, gelecek pazar günü de Rize'de çay üreticilerinin mitingini yapacaklarını kaydetti.

Çay fiyatının bu yıl 17 lira olarak açıklandığını dile getiren Günaydın, ÇAYKUR'un kota uygulaması nedeniyle üreticinin ürününü özel sektöre 14 liraya sattığını söyledi.

Buğday hasadının da başladığını ifade eden Günaydın, buğday alım fiyatının ilan edilmediğini; bu nedenle buğdayın "ucuza kapatıldığını" öne sürdü.

"7 ay niye bekledin?"

İsrail'in saldırılarına değinen Günaydın, 7 Ekim'den bu yana 36 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğin, katliamın dünyanın gözü önünde gerçekleştirildiğini anlattı.

Türkiye'de 7 Ekim'den 6 ay sonra 9 Nisan'da 54 üründe, bundan 1 ay sonra ise tüm ürün gruplarında İsrail ile ticaretin yasaklandığını ifade eden Günaydın, "7 Ekim'den sonra 6 ay, 7 ay niye bekledin? Bu konudaki haklı eleştirilere niye iftira dedin? Acaba bu ürünlerin tamamı gerçekten ticari yasak kapsamına girmiş midir, yoksa başka ülkeler üzerinden faaliyetlere devam ediyor musunuz? Çok yakında bunların da ipuçlarını ortaya koyacağız." diye konuştu.

TBMM'nin, Türkiye'nin dışındaki gündemlerle meşgul edilmesinden dolayı rahatsız olduklarını aktaran Günaydın, "Hem Meclis'te hem Meclis dışında CHP grubu halkın gündemini tutmaya, halkın derdine çare olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin soruları

Bir gazetecinin, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin sorusu üzerine Günaydın, teklifin AK Parti grubuna iletildiğine dair bilgileri olduğunu ancak görmediklerini bildirdi.

Günaydın, 4 milyon civarında sahipsiz hayvan olduğunun söylendiğini aktararak, bu hayvanlar için ne kadar barınağın ne kadar sürede, hangi bütçeyle yapılacağını, bakım masraflarının nasıl karşılanacağını sordu.

Sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayan vatandaşların haklı şikayetlerini giderecek bir yönteme ihtiyaç olduğunu hep söylediklerini vurgulayan Günaydın, şöyle konuştu:

"Bunun asla bir canlının hayatına kıyacak, itlaf edilmeyi 'uyutma' gibi yumuşak sözcüklerle geçiştirecek bir anlayışla olmasına kesinlikle karşıyız. Yapılması gereken, ilgili mevzuatta temel düzenlemeler yapmak, kısırlaştırma işlemlerini hem kamu hem özel sektör aracılığıyla etkin bir şekilde ortaya koymak, bunun için gerekli finansmanı sağlamak ve bu bağlamda sorunu bir zaman dilimi içerisinde hafifletmek ve yok etmek. Siz '4 milyon hayvanı tümüyle bir anda barınaklara toplayacağım, bir ay içerisinde sahiplenilmezse uyutacağım' diyerek bu sorunu çözemezsiniz. Türkiye'de hiç kimse buna izin vermez."

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin bir başka soru üzerine Günaydın, "(Cumhurbaşkanlığı seçimleri) O sürecin nasıl kötü yönetildiği, bir yıl sonraki yerel seçim sürecinde elde ettiğimiz başarıyla adeta kanıtlanmış durumdadır. CHP'de hiç kimse birbirini hançerlemez, hançerlemedi bugüne kadar. CHP, yoldaşlık ilkesiyle hayatına devam eden bir siyasal partidir." dedi.

Günaydın, " MHP'de Olcay Kılavuz'un Genel Başkan Danışmanı görevinden alınmasıyla" ilgili soruya karşılık, Kılavuz'un görevden alınma zamanının manidar olduğunu ifade etti.

Olcay Kılavuz'un, bir televizyon kanalında açıklama yaptıktan sonra görevden alındığını dile getiren Günaydın, Sinan Ateş davası açıklığa kavuşturulmadan Türkiye'nin olağan bir demokratik düzene geçebildiğini kimsenin iddia edemeyeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: '4 milyon hayvanı bir anda barınaklara toplayamazsınız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: '4 milyon hayvanı bir anda barınaklara toplayamazsınız' - Son Dakika
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