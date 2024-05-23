CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Büyük Emekli Mitingi'nde Emeklilerin Sesini Duyuracak - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Büyük Emekli Mitingi'nde Emeklilerin Sesini Duyuracak

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Büyük Emekli Mitingi\'nde Emeklilerin Sesini Duyuracak

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Pazar günü Tandoğan'da düzenlenecek Büyük Emekli Mitingi'nde emeklilerin sesini duyurmak ve birleşmek için çağrıda bulundu. Ayrıca, Ankara'da kiralanan 15 katlı binaya ilişkin eleştirilerde bulunan Emir, yaş çay alım fiyatının düşük olduğunu ve çay üreticilerinin mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti. Emir ayrıca, Cumartesi Anneleri'nin anayasal haklarının engellendiğini ve Galatasaray Meydanı'nın açılmasını istedi.

23.05.2024 14:07
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Pazar günü Tandoğan'da düzenleyeceğimiz Büyük Emekli Mitingi'nde, emeklilerin sesini duyurmak üzere birleşeceğiz ve seslerini yükselteceğiz. Tüm halkımızı Tandoğan'a bekliyoruz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ankara'da kiraladığı 15 katlı binaya ilişkin eleştirilerde bulundu.

Kiralamanın önceden gerçekleştirildiğini anlatan Emir, "Söz konusu memurların servisleri veya başka sözleşmeler olduğunda görmezden gelebiliyor, dönebiliyorlar. Söz konusu bir yandaşa ait bina olunca ve 15 milyon liraya kiralanınca tasarrufu unutuyorlar. Tasarruf bilgi sistemine bunu da yazsınlar. Bunu da görmek istiyoruz. Tasarruf paketini tek tek takip edeceğiz, ne kadar samimi olduklarını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Murat Emir, yaş çay alım fiyatının belirlendiğini de hatırlatarak, "Çay üreticisini açlığa mahkum eden bir fiyattır, kabul etmiyoruz. Çay üreticisini 17 liralık alım fiyatına mahkum etmeyin, hiç olmazsa üretim masrafını karşılayın." dedi.

" Cumartesi Anneleri'ne Galatasaray Meydanı'nı açın"

CHP Grup Başkanvekili Emir, Milli Eğitim Bakanlığının Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında bir lisede gerçekleştirilen etkinliğin fotoğrafını gösterdi.

Etkinlikte kefen giymiş öğrenciler bulunmasına tepki gösteren Emir, "Buna ilkel mi, çağ dışı mı, pedagojik travma mı dersiniz? Milli Eğitim Bakanı'nı bundan sorumlu tutuyoruz." diye konuştu.

Emir, Demirören Medya Grubu'nun Ziraat Bankası'na olan borçlarının ödenmesine ilişkin süreci takip ettiklerini de söyledi.

"Cumartesi Anneleri"nin, çocuklarının akıbetini öğrenmek istediklerini dile getiren Emir, anayasal haklarını kullanmak isteyen bu kişilere izin verilmediğini belirtti. Emir, "Cumartesi Anneleri, Cumartesi günü 1000. haftasına girecek; Galatasaray Meydanı'nı açın." dedi.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının anayasal bir hak olduğuna işaret eden Emir, "Askerler bile 1982 Anayasası'nın 34. maddesinde bu hakkı yazmış. Toplantı ve gösteri yürüyüşü haktır. Anayasa Mahkemesi kararlarına da uymuyorsun, Cumartesi Anneleri'ni Galatasaray Meydanı'na almıyorsun, sonra da 'sivil anayasa yapalım' diyorsun Sayın Erdoğan. Buna kargalar bile güler." ifadelerini kullandı.

Murat Emir, 26 Mayıs'ta "Büyük Emekli Mitingi" düzenleyeceklerini bildirerek, "Pazar günü Tandoğan'da düzenleyeceğimiz Büyük Emekli Mitingi'nde, emeklilerin sesini duyurmak üzere birleşeceğiz ve seslerini yükselteceğiz. Tüm halkımızı Tandoğan'a bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Büyük Emekli Mitingi'nde Emeklilerin Sesini Duyuracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Büyük Emekli Mitingi'nde Emeklilerin Sesini Duyuracak - Son Dakika
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