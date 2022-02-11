CHP Grup Başkanvekili Özel: "Bugünden başlayarak kadın örgütleri Meclis'te sözlerini söyleyecekler" - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugünden başlayarak kadın örgütleri Meclis'te sözlerini söyleyecekler ve biz de takip edeceğiz. Bakalım Mustafa Şentop, Türkiye'deki kadın hareketinin temsilcilerine Meclis'e giriş yasağı koyma ayıbını sürdürecek mi?" dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, nafaka sorununun kadın örgütlerinin dikkati çektiği boyutuyla tartışılması gerektiğini belirtti. Kadın cinayetlerinin artmasının, kadına yönelik şiddetin engellenememesinin nedeninin kadın örgütlerinin önerilerinin dikkate alınmaması olduğunu savunan Özel, kadın örgütlerinin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaması gerektiğini de vurguladığını, sözleşmeden çıkılmasının ardından kadın cinayetlerinde artış olduğunu ifade etti.

Yoksulluk nafakası ile iştirak nafakasının sınırlandırılmak istendiğini dile getiren Özel, Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun, basında "aile arabuluculuğu" ve "boşanmanın hızlandırılması" başlıklarıyla yer alan düzenlemeye ilişkin kendilerini bilgilendirdiğini, bu düzenlemenin kadın hakları aleyhine olduğunu aktardığını söyledi. Platformun anlattıklarından etkilendiklerini, bu konuyu partilerinin yetkili organlarına da taşıdıklarını belirten Özel, platformun sesini duyurmak için TBMM'ye geldiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrı yapan Özel, şunları kaydetti:

"Bizim basın toplantılarımıza eşlik edenler burada konuştuklarında kürsü kullandıkları için Meclis'e gelme hakkından men ediliyorlar. Meclis, milletvekillerinin meclisi değildir, Meclis milletin meclisidir, erkeğiyle kadınıyla halkın sesidir. Bu kürsüyü özgürleştirmek varken yasaklamak, bu kürsüde konuşanlara Meclis'e giriş yasağı koymak 2022 yılında Türkiye'ye yaşatılabilecek büyük bir utanç. Meclis'i kuran iradeye meydan okumak, Meclis'i kuran iradeyi anlamamaktır. Bugünden başlayarak kadın örgütleri Meclis'te sözlerini söyleyecekler ve biz takip edeceğiz. Bakalım Mustafa Şentop, Türkiye'deki kadın hareketinin temsilcilerine Meclis'e giriş yasağı koyma ayıbını sürdürecek mi? Sürdürürse onu, başta kendisini yetiştiren kadınlar olmak üzere Türkiye'nin bütün kadınlarına şikayet etmek boynumuzun borcu olsun."

Özel, toplantıya davet ettiği CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) temsilcilerine de kürsüden konuşması için söz verdi.