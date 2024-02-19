CHP Hatay İl Başkanlığı önünde partililer Lütfü Savaş'a destek için toplandı - Son Dakika
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Politika

CHP Hatay İl Başkanlığı önünde partililer Lütfü Savaş'a destek için toplandı

Yeniden aday gösterilmesi büyük tartışma yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP lideri Özgür Özel ile yapacağı görüşme öncesi partililer CHP Hatay İl Başkanlığı önünde toplanarak Savaş'a destek açıklamasında bulundu.

19.02.2024 11:50  Güncelleme: 11:54
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay tartışması sürüyor. CHP lideri Özgür Özel, yeniden adaylığı tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la bir görüşme gerçekleştirdi. Özel, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Savaş ile Hatay özelinde yapılan son anketi ele alacaklarını söylerken partililer de CHP Hatay İl Başkanlığı önünde toplanarak Savaş'a destek açıklamasında bulundu.

CHP Hatay İl Başkanlığı önünde partililer Lütfü Savaş'a destek için toplandı

ÖZEL, ANKET SONUÇLARINI ÖNÜNE KOYDU

CHP'de Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için düğümün bugün çözülmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay için değişiklik sinyali verirken, CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Saat 10.40'ta başlayan görüşmede, Lütfü Savaş'ın önüne son yapılan anketin sonucunun konuldu. Görüşmede, adaylığının değişmesi için Lütfü Savaş'ı kırmadan ikna etmenin yollarının arandı.

"BİR ALTERNATİF GELİŞTİRECEĞİZ"

Savaş ile görüşmesi öncesi bir açıklama yapan CHP lideri Özel, yaptırdıkları anketlere atıfta bulunarak Savaş'ın adaylığının geri çekileceğinin sinyalini verdi. Özel, "Anketler, Hatay'ın sesini duymazsak sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor. Bir alternatif geliştireceğiz" dedi.

İL VE İLÇE BAŞKANLARINDAN SAVAŞ'A DESTEK

CHP Hatay il ve ilçe başkanları, Lütfü Savaş'a destek için CHP Genel Merkezi'ne geldi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti tabanından oy alabilecek tek ismin Savaş olduğunu belirten başkanlar, Savaş'ın adaylıktan çekilmesi halinde eylem düzenleyeceklerini kaydetti.

CHP Hatay İl Başkanlığı önünde partililer Lütfü Savaş\'a destek için toplandı

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Son Dakika Politika CHP Hatay İl Başkanlığı önünde partililer Lütfü Savaş'a destek için toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ercan Köseoğlu: Bir MHP'Lİ olarak yerel seçimlerde oyum Lütfü Savaş beye. 31 124 Yanıtla
  • bülent C.: komedi , ulu önder atatürk ün partisi ne hallere düştü 101 49 Yanıtla
  • ergan yasar: Deprem bölgelerinde seçim yapılması bile yanlış parti gözetmeksizin daha önce başarılı belediye başkanlıkları görevi yapanların özellikle hatay ve maraşta direk kayyum olarak atamaları lazımdı..Böylece seçim için harcanan paralarıda o bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yani gerçek depremzedelere dağıtıp daha güzel bir şey gerçekleştirmiş olurlardı 77 26 Yanıtla
  • Cemal Hekim: Ya bırakın hikaye yazmayı eski genel başkan KILIÇDAROĞLU destekleyenler partiden temizleniyor tek sebep bu tek basina Lütfü Savaş ASRIN FELAKETINI yaşamış koskoca HATAY elinden geldiğince çabaladı asıl başkalarına bakmak lazım TATIL hastası boş zamanlarında aziz ISTANBUL uğrayan koskoca 5 sene ne yapmış ISTANBULDA 46 10 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Onların çoğu CHP li değil Akıllı olun Oyun yukardan 22 8 Yanıtla
  • Balalayka Trampet: Bir insan bu kadar yıpratılırdı durmadan açıklama yapmayın o zaman aday yapmayacaksınız 18 6 Yanıtla
  • Süleyman Türkben: Sorsan akp liler koyun 9 6 Yanıtla
  • Mehmet Ünal: Ne duruyoruz Lütfü Savaş ı yedirmeyelim.. 5 8 Yanıtla

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SON DAKİKA: CHP Hatay İl Başkanlığı önünde partililer Lütfü Savaş'a destek için toplandı - Son Dakika
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