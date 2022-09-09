Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Anıtkabir'deki İsmet İnönü 'nün mezarını ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ve partililerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Türkiye Cumhuriyeti 'nin ve CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirerek, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › CHP heyetinden Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika

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