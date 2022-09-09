CHP heyetinden Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika
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CHP heyetinden Anıtkabir'e ziyaret

09.09.2022 11:42
CHP heyetinden Anıtkabir'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ve partililerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirerek, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, tam 99 yıl önce savaş meydanlarında kurduğun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri olarak huzurunuzdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Kuva-yi Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 99 yıldır yüreğimizde taşıyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla milletimizin huzur ve refahı için mücadele ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak güzel cumhuriyetimizi korumak, yüceltmek ve nihayetinde demokrasi ile taçlandırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Huzurunda, milletimize söz veriyorum: partimizin ve cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ebedi istirahatgahını, Türkiye'yi yöneten iktidar partisi olarak ziyaret edeceğiz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız, şartsız milletin olana dek sürecektir. Bu düşüncelerle aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyor, silah arkadaşlarını, hayatını yitirmiş tüm CHP'lileri ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Anıtkabir'deki İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti.


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CHP 99'uncu kuruluş yılını kutluyor CHP 99'uncu kuruluş yılını kutluyor GÜNDEM / 9 Eylül 2022 GÜNDEM / 9 Eylül 2022
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP heyetinden Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP heyetinden Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika
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