CHP İktidarında Engelliler İçin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İkiye Ayrılacak

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri halinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ikiye ayıracaklarını dile getirerek, "CHP iktidarında engellilerin sorunları ile uğraşacak tek bir bakan olacak. O bakanın kendisi de engelli bir birey olacak. Söz veriyoruz" dedi.

Özel, Ankara İl Başkanlığı ve CHP Kadın Kolları Başkanlığı iş birliğiyle Ahlatlıbel'de düzenlenen 'Engelsiz Yarınlar Buluşması'na katıldı. Özel, yaptığı konuşmada 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından 16 ilçe ve büyükşehir olmak üzere Ankara'da 17 belediye yönettiklerini dile getirerek, "Bu CHP'li belediyeler engelli haklarını bilen, engelsiz bir kent, engelsiz yaşam alanları ve engelsiz yarınlar için gayret sarf eden belediye başkanları. Beş başkanım sizlerle beraber bugün. Hepsinin gönlü sizlerle beraber. Hepsinin odasının kapısı sizlerin derneklerine, ailelerine, bizzat sizlerin kendinize ardına kadar açık" dedi.

"TBMM'nin bu sorunları bir an önce çözmesi gerekiyor"

Engelli bireylerin yaşadıkları problemleri çözmek adına Cumhur İttifakı ortakları ve bütün muhalefet partilerine birlikte çalışma çağrısında bulunan Özel, "Elbette önümüzdeki seçimleri beklemek, orada bir çözüm vaat etmek siyasetin doğası gereği bize düşer ama sizlerin seçim bekleyecek vakti yok. Önünüzdeki engeller hayatı zorlaştırıyor. Bunların bir an önce ortadan kaldırılması lazım. Bununla ilgili belediyelerimizde üzerimize düşenleri bizler yaparken, TBMM'nin de bu sorunları bir an önce çözmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"İktidarımızda engellilerin sorunlarıyla uğraşacak tek bir bakan olacak, o bakan da engelli bir birey olacak"

Özel, iktidarı kazanmaları halinde ilk iş olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını iki bakanlığa ayıracaklarını dile getirerek, "Zaten kabinede 17 bakan var ve bir tanesi kadın. O da aileden sorumlu. Yani 'kadın olarak sen evde otur, aileden sorumlu ol' diyor. Biz bu bakanlığın kadınla ilgili olan kısmını kadın ve eşitlik bakanlığı olarak yapacağız ve başında elbette birisi olacak ama engellilerle ilgili kısım için CHP iktidarında engellilerin sorunları ile uğraşacak tek bir bakan olacak. O bakanın kendisi de engelli bir birey olacak. Söz veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Meclis'te hep beraber ilk adımı atalım"

Konuşması sırasında bütün siyasi partilere çağrıda bulunan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelin 31 Mart seçimlerinden sonra ortaya çıkan ve benim içinde olduğum, takipçisi olduğum normalleşme sürecinin ilk adımını engellilerin bu birikmiş sorunlarını çözecek kanuni düzenlemeleri Meclis'te hep birlikte yaparak ilk adımı atalım. Kazanımcısı tüm engelli bireyler, aileleri ve mücadeleleri olsun. Buradan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a tüm partileri dahil edeceği bir süreçte bu sorunların çözümüne hep birlikte adım atmak için çağrıda bulunuyorum. Hepinizi engelsiz yarınlarda birlikte olmak ümidiyle saygı ile selamlıyorum." - ANKARA