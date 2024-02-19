CHP, İstanbul\'un iki ilçesinde adaylarını değiştirdi! Esenyurt\'ta Ahmet Özer, Güngören\'de Yüksel Yalçın aday

Politika

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CHP tarafından tarafından yapılan açıklamada, yeni adaylar hakkında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi 'nin (CHP) yerel seçimlerde, İstanbul 'un Güngören ve Esenyurt ilçelerinde gösterdiği belediye başkan adayları, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekildi. CHP tarafından Esenyurt'a Ahmet Özer , Güngören'e ise Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atandı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Mesela Mersin, Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlandığı yerler. Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde henüz görüşmeler sürüyor. Şanlıurfa adaylarımızda kent uzlaşısı kapsamında belirlenmiş." demişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 16 Şubat'ta toplantısı devam ederken, Esenyurt'ta adaylığı açıklanan Ali Gökmen'in adaylıktan çekileceği iddiaları gündeme gelmişti. Gökmen, CHP'nin 18 Şubat'ta yaptığı aday tanıtım toplantısında anons edilmemiş ve sahneye çıkmamıştı.

Son günlerde CHP ve DEM Parti arasında ittifak görüşmelerinin devam ettiği bilinirken, Esenyurt'ta Ali Gökmen'in adaylıktan çekileceği ve yerine iki partinin üzerinde uzlaştığı Ahmet Özer'in aday yapılacağı iddia edilmişti.

Ali Gökmen

AHMET ÖZER KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Özer, 1960'ta Van'da doğdu. İlk, orta öğrenimini Van'da, lise eğitimini Diyarbakır'da bitirdi. 1986'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde sosyoloji alanında, ODTÜ'de ise "Bilim ve Siyaset Felsefesi" alanında olmak üzere 2 master yaptı. 1999'da doçent oldu, daha sonra ise profesör oldu.

CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ahmet Özer

Kan davası, Güneydoğu'nun sosyo-ekonomik yapısı, İsrail'deki Kibutz ve Moşhavlar ile GAP Bölgesi'nin karşılaştırılması, bölgenin geleneksel yapısı ve kalkınma süreci, bölgedeki yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yaptı.

YÜKSEL YALÇIN KİMDİR?

Yüksel Yalçın 1970 doğumlu olup, 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini bitirdi. Beykent Üniversitesi Genel İşletmecilik Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İşletme Doktora Programı'nda tez aşamasındadır. 1992 yılında profesyonel iş yaşamına başlayan Yalçın, ilk olarak otomotiv sektöründe, Kalite Yönetimi ve aydınlatma sektöründe Üretim Planlama ve Kalite Yönetimi alanlarında çalıştı. Kurucusu olduğu danışmanlık firması ile başta üretim sektörü olmak üzere çok sayıda firmada Yönetim Sistemleri Danışmanlık çalışmalarını yürüttü.

CHP Güngören Belediye Başkan adayı Yüksel Yalçın

İş yaşamının son 25 yılında Endüstriyel Mutfak sektörünün uluslararası markalarından Japon ortaklı Öztiryakiler Firması'nda Genel Müdür olarak çalışmış, 13 Kasım 2020 yılı itibari ile İBB İştiraklerinden İstanbul Enerji A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atanmıştır. Yüksel Yalçın, Türk Eğitim ve Gelişim Akademisi (TEGA), Türk Mühendisleri Birliği, Gümüşhane Üniversitesi Vakfı Kurucu Üyeliği, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yanında GÜSİAD Genel Başkanlığını uzun yıllar yürütmüştür.

CHP Güngören Belediye Başkan adayı Yüksel Yalçın

TİM-İDMMİB bünyesinde gerçekleştirilen proje yarışmalarında Proje Yönetimi Eğitim Koordinasyonu Jüri ve Kurul Üyelikleri, devlet destekli Turquality Programı'nın YTÜ-SEM Eğitim Programı Koordinatörlüğü, Ulusal Markalaşma Programları, Mühendislik ve yöneticilik alanında üniversitelerde araştırma çalışmaları, çeşitli panel, konferans sunumlar yapmış, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Girişimcilik, Proje Yönetimi gibi yönetim sistemleri konularında özel sektör katılımcılarına ve birçok üniversitede eğitim programlarına katkı sağlamıştır. Yayınlanmış 3 makalesi bulunan Yalçın, evli ve 3 çocuk babasıdır.