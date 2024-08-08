CHP Kadın Kolları Başkanlığına Asu Kaya seçildi - Son Dakika
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Politika

CHP Kadın Kolları Başkanlığına Asu Kaya seçildi

CHP Kadın Kolları Başkanlığına Asu Kaya seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Olağan Kurultayında Asu Kaya yeni başkan olarak seçildi. Devir teslim töreni CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

08.08.2024 15:09
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kadın Kolları Olağan Kurultayında yeni Kadın Kolları Başkanı olarak seçilen Asu Kaya görevi devraldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nda devir teslim töreni CHP Genel Merkezi'nde yapıldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı olarak seçilen CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, görevi önceki dönem CHP Kadın Kolları Genel Başkanı olan Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Aylin Nazlıaka, 4 yıl önce 'kotalar bize dar, rotamız iktidar' ilkesiyle yola çıktıklarını ve eşit temsil için çetin bir mücadele verdiklerini söyledi. Kadın Kolları Başkanıyken birçok seçim geçirdiklerini hatırlatan Nazlıaka, bu süreçlerde Kadın Kollarına verdiği önemden ötürü CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür etti.

Aylin Nazlıaka'nın Kadın Kollarına çok fazla hizmet ettiğini söyleyen CHP Kadın Kollarının yeni Başkanı Asu Kaya ise şu ifadeleri kullandı: "Bize düşen ise sizinle beraber diğer önceki dönem başkanlarımızla, sizin tecrübelerinizle bu dayanışmayı, hareketi bütün Anadolu'ya, Karsa, Ardahan'a, Bitlis'e, Elazığ'a dört bir yana siz de yaydınız. Daha da yaygınlaştırmak saha da daha görünür kılmak, belki Elazığ'da basın açıklaması yaparak 81 ildeki kadın örgütlerimizin ortaya koyduğu çalışmaları TBMM'de dile getirmek ve tüm Türkiye kamuoyuna duyurmaktır maksadımız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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