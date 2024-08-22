CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya Anıtkabir'i ziyaret etti

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) kadın üyeleri ve il kadın kolları başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

22.08.2024 13:35
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) kadın üyeleri ve il kadın kolları başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15'inci Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, MYK'nın kadın üyeleri ve il kadın kolları başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Kaya, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kaya, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

"Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; '2 eserimden biri' dediğiniz ve bizlere emanet ettiğiniz, bıraktığınız, 100'üncü yaşını dolduran Cumhuriyet Halk Partimizin yeni seçilen Kadın Kolları Genel Başkanı, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve il kadın kolları başkanları olarak yüksek huzurunuzda olmanın gururunu yaşıyoruz. Sizin yarattığınız, var ettiğiniz Cumhuriyetimizin değerlerini ayakta tutmak için her daim, her alanda mücadelesini sürdüren Cumhuriyet kadınları olarak, bize emanet ettiğiniz değerleri kadın-erkek eşitliğine olan inancımıza bağlılığımızı arz etmek için huzurunuzdayız. İnsanlarımızın refaha ulaşması için, Anadolu'nun her bir karış toprağında verilen mücadelelerde, karar alma mekanizmalarında bugün daha çok olmamız konusunda bizlere güç verdiniz, ışık ve umut oldunuz. Ülkemizin sağlam temeller üzerinde ilerlemesi, gelişmesi için gösterdiğiniz ilkelerin; laikliğin, hukukun üstünlüğü, demokrasinin mücadelesini çağdaşlık yönünde süratle ilerlemek için vazgeçilmez olduğunu sizden öğrendik. Ulusumuzun kurtarıcısı ve kurucusu, ilk ve ebedi Genel Başkanımız olarak başardığınız tüm devrimlere, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm emanetlere ve eserlere sahip çıkacağız. Cumhuriyetin temelini oluşturan kadın devrimleriyle yolumuzu açtığınız için bir kez daha minnetlerimizi sunuyor, her zaman izinizde olduğumuzu söylemek istiyoruz."

Törenin ardından Kaya ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de bulunan 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine çelenk bıraktı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya Anıtkabir\'i ziyaret etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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