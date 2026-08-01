CHP Kars'ta Anahtar Krizi: Çilingirle Açtılar - Son Dakika
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CHP Kars'ta Anahtar Krizi: Çilingirle Açtılar

CHP Kars\'ta Anahtar Krizi: Çilingirle Açtılar
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CHP Kars İl Başkanı Baran Karahan, eski yönetim anahtarı teslim etmeyince çilingirle kapıyı açtı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars İl Başkanlığı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevine atanan Baran Karahan, eski yönetimin parti binasının anahtarını kendilerine teslim etmediğini öne sürerek çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Basın mensupları ve partililerin de takip ettiği olayın ardından Karahan, parti binasına girerek ilk incelemelerini gerçekleştirdi.

CHP Genel Merkezi'nin 31 Temmuz'da gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan karar doğrultusunda Kars İl Başkanlığı görevine getirilen Baran Karahan, görevi devralmak üzere parti binasına geldi. Ancak eski yönetimden anahtarın teslim edilmediğini belirten Karahan, sürecin daha fazla uzamaması adına çilingir çağırarak parti binasının kapısını açtırdı.

Kapının açılmasının ardından parti binasına giren Karahan ve beraberindekiler, bina içerisinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Karahan, anahtar teslimi konusunda gerekli tüm girişimleri yaptıklarını ancak olumlu sonuç alamadıklarını ifade etti.

Baran Karahan, "Bugün 1 Ağustos 2026 Bugün saat 13.25 itibarıyla çilingir vasıtasıyla partimize giriş yapmış bulunuyoruz. Daha önce anahtarları eski yöneticilerden temin etmek istedik. Ancak anahtarların kimde ve nerede olduğunu bilmediklerini, veremeyeceklerini söylediler. Sürecin daha fazla uzamaması adına kamera kayıtları eşliğinde çilingir yardımıyla parti binamıza girdik" dedi.

Parti binasında yaptıkları ilk gözlemlere de değinen Karahan, binanın uzun süredir gerekli bakımın yapılmadığını iddia ederek kamuoyuyla belge paylaşacaklarını söyledi.

31 Temmuz'da gerçekleştirilen CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından il başkanlığı görevine resmen atandığını hatırlatan Karahan, devir teslim sürecini sağlıklı şekilde tamamlamak amacıyla eski yönetimle iletişime geçtiklerini ancak anahtarın teslim edilmemesi üzerine çilingir çağırmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Karahan ve yeni yönetimin çalışmalarını bundan sonra CHP Kars İl Başkanlığı binasında sürdüreceği belirtilirken, devir teslim sürecinde yaşananlar kent siyasetinde de geniş yankı uyandırdı. Karahan, açıklamasının sonunda süreci takip eden basın mensuplarına teşekkür ederek yeni dönemde parti çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Kars, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kars'ta Anahtar Krizi: Çilingirle Açtılar - Son Dakika

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