CHP'li Arık'tan kendisine dava açan Özhaseki hakkında Meclis'e önerge - Son Dakika
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CHP'li Arık'tan kendisine dava açan Özhaseki hakkında Meclis'e önerge

26.08.2022 17:38
CHP'li Arık'tan kendisine dava açan Özhaseki hakkında Meclis'e önerge

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, söylemleri nedeniyle kendisi hakkında dava açan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin belediye başkanlığı döneminin araştırılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, söylemleri nedeniyle kendisi hakkında dava açan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin belediye başkanlığı döneminin araştırılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, söylemleri nedeniyle kendisi hakkında tazminat davası açan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin belediye başkanlığı döneminin araştırılması için önerge hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na gönderdi. Kendisine açtığı davayı hatırlatan Arık, Özhaseki'ye çağrıda bulunarak, araştırma önergesine destek vermesini istedi. Arık, "Dava açmak AK Parti'nin bir rutini haline geldi. Bunlar FETÖ'den, FETÖ bunlardan çok şey öğrendi. Dün FETÖ yargıyı silah gibi kullanıyordu, bugün bunlar ama bu FETÖ taktikleri bizi yıldıramaz, susturamaz. Gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Bir milim geri adım atan namerttir. Özhaseki'nin avukatı yaptığı açıklamada, 'Sayın Mehmet Özhaseki, 25 yıllık kamu görevinde kesinlikle FETÖ'ye bir kuruş yardım etmemiş ve 1 metrekare arsa vermemiştir. Asla FETÖ'nün, örgüte üye devşiren buluşmalarına, sohbetlerine katılmamıştır' diyor. Madem bu kadar kendinizden eminsiniz, madem abdestinizden şüpheniz yok, gelin araştırma önergemize destek verin. Destek verin de 'FETÖ'ye bir kuruş yardım yapmadım' diyen Özhaseki'nin 'Gülen Yüzler Projesi' adı altında FETÖ'ye nasıl rant sağladığını araştıralım. Sadece rant mı? Kayseri'nin pırıl pırıl çocuklarını nasıl FETÖ'nün kucağına ittiğini, örgüte nasıl eleman devşirdiğini de araştıralım. Madem bir metrekare arsa vermediniz, araştırma önergemize destek verin de FETÖ ile el ele verip yaptığınız imar değişiklikleri ile fakirin fukaranın evine, arsasına nasıl çöktüğünüzü ortaya koyalım" dedi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Arık'tan kendisine dava açan Özhaseki hakkında Meclis'e önerge - Son Dakika

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