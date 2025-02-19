CHP kurultayı soruşturmasında Lütfü Savaş, ifadeye çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP kurultayı soruşturmasında Lütfü Savaş, ifadeye çağrıldı

Geniş Video İzle

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Şubat günü saat 11.00'da ifade verecek.

19.02.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Bunun üzerine CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Kurultayın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bunun üzerine Kurultay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savaş'ı 25 Şubat'ta ifadesini almak üzere savcılığa çağırdı. Savaş'ın ifade verdikten sonra avukatı Onur Yusuf Üregen ile birlikte Adliye önünde basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

"SUÇ İŞLENMESEYDİ SEÇİM DİĞER ADAY LEHİNE SONUÇLANACAKTI"

Dava dilekçesinde, parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını talep eden Savaş, "İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi, 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir. Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet vb. suçlar işlenmemiş olsaydı kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla söz konusu kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti" ifadelerine yer vermişti.

ARALIK AYINDA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle geçtiğimiz Aralık ayında yapılan disiplin soruşturması sonucunda CHP'den ihraç etmişti.

CHP kurultayı soruşturmasında Lütfü Savaş, ifadeye çağrıldı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Savaş, Politika, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP kurultayı soruşturmasında Lütfü Savaş, ifadeye çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:31:27. #1.13#
SON DAKİKA: CHP kurultayı soruşturmasında Lütfü Savaş, ifadeye çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.