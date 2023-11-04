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CHP kurultayında gergin anlar! Sinirlenip notlarını fırlatarak kürsüden indi - Son Dakika

CHP kurultayında gergin anlar! Sinirlenip notlarını fırlatarak kürsüden indi

Son Güncelleme: 04.11.2023 17:18

Partinin yeni genel başkanının ve yönetiminin seçileceği CHP 38. Olağan Kurultayı'nda gergin anlar yaşandı. Kurultayda kürsüye çıkan CHP'li Abdullah Şahin, konuşması sırasında mikrofonunun kapanmasına isyan etti. Süresi bittiği belirtilen Şahin, sinirlenerek notlarını fırlatıp kürsüden indi.

C HP 38. Olağan Kurultayı'nda kürsüye çıkan HP'li Abdullah Şahin, süresi bittiği için mikrofonu kapatılınca çok sinirlendi,notlarını fırlatıp kürsüden indi.

Genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarıştığı CHP 38. Olağan Kurultayı'nda zaman zaman gergin anlar da yaşandı.

SÜRESİ BİTİNCE MİKROFONU KAPATILDI

Kurultay delegelerine beşer dakika konuşma süresi verilirken CHP'li Abdullah Şahin, kurultayda sağlık ve gençliğin sorunlarıyla ilgili konuşma yaparken süresi bittiği için mikrofonu Divan tarafından kapatıldı.

NOTLARINI FİRLATIP KÜRSÜDEN İNDİ

Şahin, Divan'dan bir dakika süre istedi ancak "Maalesef ek süre veremiyoruz, çok sayıda konuşmacı var" yanıtını aldı. Yanıta sinirlenen Şahin önce biraz zıpladı daha sonra notlarını fırlatarak kürsüden indi.

3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP kurultayında gergin anlar! Sinirlenip notlarını fırlatarak kürsüden indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP kurultayında gergin anlar! Sinirlenip notlarını fırlatarak kürsüden indi - Son Dakika
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