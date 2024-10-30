CHP'li Adaya Silahlı Saldırı Davası

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kayseri'de belediye meclis üyesi adayının silahla yaralandığı olaya ilişkin davanın ilk duruşmasını takip etti.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmayı izleyen Yücel, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde tekrarlanan Pınarbaşı belediye başkanlığı seçiminin hemen ardından belediye meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın, kızının yanında pusu kurularak, takip edilerek, araçla yolu kesilerek darbedilmesi ve sonra da silahla vurularak yaralanmasına ilişkin davanın ilk duruşması için Kayseri Adliyesi'nde olduklarını söyledi.

O gün Pınarbaşı seçim sonuçlarını kaybetmeyi hazmedemeyen, kabullenemeyen, tahammül edemeyen, sandıktan çıkan sonucu kabul edemeyen kişiler tarafından adaylarının alçakça bir saldırıya uğradığını dile getiren Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu olayı gerçekleştirenler, belediye başkanlığını kaybeden, seçimi kazanamayan eski belediye başkanının kardeşi ve yeğeniydi. Biz bu alçakça saldırıyı bir kez daha buradan kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bu olay basit bir adli vaka, basit bir adli olay değil. Hatırlarsanız, tüm Türkiye'de olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde Pınarbaşı'nda da bir seçim yapıldı. Pınarbaşı'nda yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Sayın Deniz Yağan belediye başkanı seçildi. Ardından basına ve kamuoyuna yansıyan görüntülerden hatırlayacağınız üzere bir milletvekilinin İlçe Seçim Kurulunu basması, İlçe Seçim Kurulu hakimine sinkaflı küfürlerle saldırmaya çalışması sonucunda yaşanan olaylar sonrasında Pınarbaşı'nda yapılan seçim iptal edildi. 2 Haziran'da seçim tekrarlandı. 2 Haziran'da yapılan seçimde yine Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Sayın Deniz Yağan, Pınarbaşı Belediye Başkanı seçildi."

"Biz bu sürecin sonuna kadar takipçisiyiz"

Yücel, bu seçimden kısa bir süre sonra belediye meclis üyesi adayı Bahadır'ın alçak ve hain saldırıya uğradığını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisinin bu davanın sonuna kadar takipçisi olduğunu vurgulayan Yücel, "Genel Merkeziyle, milletvekilleriyle, il başkanıyla, il örgütüyle ve ilçe örgütüyle bu davanın, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Kayseri'de ya da Pınarbaşı'nda mafyacılık oynayan şehir eşkıyalarına asla ve asla pabuç bırakmayacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bizim sakinliğimizi, sükunetimizi, nezaketimizi kimse zafiyet olarak algılamasın, zafiyet zannetmesin. Biz bu sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Bu olayı gerçekleştirenler ve arkasındaki kişiler, azmettiriciler en ağır şekilde cezalandırılıncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi bu işin peşini bırakmayacaktır." diye konuştu.

Duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen Şerafettin Bahadır ise yanlışı kendisinin yapmadığını söyledi.

Kimseyle uğraşmadıklarını, dedikodu yapmadıklarını ve hakaret etmediklerini belirten Bahadır, "Bize yapılan bir haksızlık var. Bunun ceremesini de hep beraber çekiyoruz. Üzgünüm, çok üzücü bir olay. Adalet yine düzgün tecelli etmiştir. Herkese teşekkür ederim." dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ve partililer de adliyeye gelerek Bahadır'a destek verdi.