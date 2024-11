CHP'li Akbulut, canlı hayvan ithalatının durdurulmasını istedi

Politika

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, canlı hayvan ithalatının durdurulmasını ve üreticiye maliyet desteği verilmesini talep etti.

Akbulut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde bazı teğmenlerin ve bazı personelin Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmesine ilişkin süreçle ilgili "Gerek Bakanın gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına bakınca, teğmenlerimize ihraç yolu gözükecek gibi duruyor. Muhakkak teğmenlere bir gün hakları teslim edilir ama bu kararı verenler her zaman tarih önünde başları önde gezerler." ifadesini kullandı.

Et üreticisinin en büyük sıkıntısının maliyetler olduğunu vurgulayan Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Büyükbaş hayvan ithali talimatını verdim" dediğini hatırlattı.

Canlı hayvan ithalatının derhal durdurulmasını ve üreticiye maliyet desteği verilmesini isteyen Akbulut, "Et üreticileri, TBMM'den de Sayın Cumhurbaşkanından da et ithalatına değil, et üretim maliyetine destek verilmesini bekliyor." dedi.