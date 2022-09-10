CHP'li Akın: Tarımsal sulamada elektriğe yüzde 50 indirim yapacağız - Son Dakika
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CHP'li Akın: Tarımsal sulamada elektriğe yüzde 50 indirim yapacağız

10.09.2022 15:19
CHP'li Akın: Tarımsal sulamada elektriğe yüzde 50 indirim yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidara geldikten sonraki 90 günlük süreçte tarımsal sulamada kullanılan elektriğe yüzde 50 indirim yapacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidara geldikten sonraki 90 günlük süreçte tarımsal sulamada kullanılan elektriğe yüzde 50 indirim yapacaklarını söyledi.

CHP'nin Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenledi. Beraberinde Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İl Başkanı Ferhat Karadağ'ın katılımıyla Şanlıurfa Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, güneş enerji santrali çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 ay önce Şanlıurfa'da çiftçilere tarımsal sulamada kullanılan elektriğin ücretsiz olacağını söylediği açıklamayı hatırlatan Akın, "Şanlıurfa'da açıklamak isteriz; iktidarımızın ilk 90 gününde tarımsal sulamada kullanılan elektriğe Türkiye genelinde yüzde 50 indirim yapacağız. İktidar yetkilileri tarımsal sulamaya zam üstüne zam yaptı. Tarımsal sulamada kullanılan elektriğe Genel Başkanımızın vaadinin ardından yüzde 143 oranında zam yapılarak çiftçimiz bu zamların altında ezildi. Enerji hayattır, enerji tarım, enerji gıda. Her şeyin içerisinde var. Gelişmiş toplumlar enerjiye ulaşmak için mücadele eder. Biz de enerjiyi bir temel insan hakkı olarak biliyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Enerji olmazsa tarım olmaz, enerji olmadan sanayi çarkları dönmez. İşin en önemli tarafı, enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi yönetemez. Ekonomiyi yönetemeyen Türkiye'yi yönetemez" dedi.

Akın, iktidara geldikten sonraki 90 günlük süreçte tarımsal sulamada elektriğe yüzde 50 indirim yapacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlk kez Şanlıurfa'da açıklamak isteriz; iktidarımızın ilk 90 gününde tarımsal sulamada kullanılan elektriğe Türkiye genelinde yüzde 50 indirim yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? EÜAŞ'ın kapasitesi artırılarak tarımsal sulama tarifesinde indirim yapacağız. EÜAŞ halihazırda ucuz elektriği şirketlere satıyor. Biz ucuz elektriği çiftçimiz için kullanacağız. İktidarımızın birinci yılında, Şanlıurfa'dan başlamak üzere kamu önceliğinde kurulacak 10 bin megavat saat büyüklüğündeki güneş enerji santralleriyle tarımsal sulamada kullanılan elektriği bedava vermeye başlayacağız. 7,5 milyar dolar tutarındaki güneş enerjisi santralı yatırımı için yeşil ve sürdürülebilirlik tahvilini kullanacağız. Bu yatırımlarla sizleri, Şanlıurfa'dan başlamak üzere çiftçilerimizi kalkındıracağız. Türkiye'de gıda güvenliğini sağlayacağız. Gıda ithalatını azaltacağız, gıda enflasyonu düşüreceğiz. Evlatlarımız gıda yoksulluğu yaşıyor. Bu reva değil bu millete. Bunu ortadan kaldıracağız."


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Akın: Tarımsal sulamada elektriğe yüzde 50 indirim yapacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Akın: Tarımsal sulamada elektriğe yüzde 50 indirim yapacağız - Son Dakika
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