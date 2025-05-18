CHP'li Atıcı'dan skandal çıkış: PKK'nın bildirisi MİT'in bilgisinde yazıldı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Atıcı'dan skandal çıkış: PKK'nın bildirisi MİT'in bilgisinde yazıldı

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Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, TV100 canlı yayınında PKK'nın Fesih Bildirisi'nde yer alan Lozan açıklaması dahil tüm bilgilerin MİT'in bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Atıcı'nın sözleri stüdyoda gerginliğe neden olurken Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan kendisine "Lütfen bu sözünüzü düzeltin, bu bir gaflettir, siyasi istismardır" sözleriyle tepki gösterdi.

18.05.2025 13:03  Güncelleme: 13:30
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TV100'deyayınlanan "Oy Çebi ile Gündem Özel" programında gergin anlar yaşandı. Programa konuk olan eski CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'nın, PKK terör örgütü tarafından yayımlanan Fesih Bildirisi'nde yer alanLozan açıklaması, 1924 Anayasası ve sözde soykırım iddialarının Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bilgisi dahilinde olduğunu öne sürmesi stüdyoda tansiyonu yükseltti.

GAZETECİ SİNAN BURHAN'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Bu ağır iddiaya tepki, programın diğer konuğu ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan geldi. Burhan, Atıcı'nın sözlerine sert çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Milli İstihbarat Teşkilatı, terörle mücadelede büyük başarılara imza atan bir kuruluşumuzdur. MİT ne Lozan'a karşıdır, ne 1924 Anayasası'na, ne de herhangi bir şekilde soykırım yapıldığını söylemektedir.

"BU BİR GAFLETTİR, SİYASİ İSTİSMARDIR"

PKK'nın söylemlerini Milli İstihbarat Teşkilatı'yla ilişkilendirmek son derece yanlıştır. Lütfen bu sözünüzü düzeltin, sözlerinizi kabul etmiyorum, bu bir gaflettir, siyasi istismardır, şiddetle itiraz ediyorum!"

CHP\'li Atıcı\'dan skandal çıkış: PKK\'nın bildirisi MİT\'in bilgisinde yazıldı

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Son Dakika Politika CHP'li Atıcı'dan skandal çıkış: PKK'nın bildirisi MİT'in bilgisinde yazıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • xpwzxtzxjq:
    Bilmiyorum tesadüf mü ama akla gelmiyor değil! PKK’nın feshi İstanbul’un özgürlüğü ile mi oldu? para kaynağımı çekildi? sanırım proje tutmadı. helal olsun oyun bozan kurulan tezgahları yerle bir eden büyük Önder Reis’e. 18 8 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Skaldal ya gerçekse? 9 11 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    He he sizin fanteziler bitmez zaten 6 2 Yanıtla
  • serkana basar:
    he he tabi tabi kent uzlaşısından (istanbul belediye seçimleri ) buralara evrim teorisi dimi yanlayarak devam siyasetiniz de zihniyetinizde değişmedi değişmiycek ingiliz artıkları :) 5 1 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Herhalde. Hapiste askerde hangi mektup okunmadan yollanıyor ki bu Hayati konuda bildiri önceden okunmadan yayınlasin 3 2 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Birgünde olumlu bir şey konuşun reziller 3 1 Yanıtla
  • Sena2007:
    Ya bunların cibiliyeti bu yani sadece muhalefet yapmak için devletin en önemli kurumunu dahi hedef alan aşağılık insanlar bunlar 1 0 Yanıtla
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