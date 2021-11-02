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CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt - Son Dakika

CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt

02.11.2021 22:30

Tv100 ekranlarında yayınlanan Gün Biterken programının konuğu olan Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, ABD Başkanı Joe Biden hakkında çok sert sözler söyledi. Biden'ın ABD başkanı olmadan önce Erdoğan'a yönelik ifadelerini eleştiren Atıcı, "ABD, Erdoğan'ın bitirecekmiş. Biden böyle bir hadsizlik yapmıştır. ABD hiçbir şekilde haddine düşmez ki bu milletin seçtiği adamı aşağıya indirsin. Hele hele bizimle işbirliği yaparak mı indirecekmiş. Hadi oradan hoşt. Altını da çiziyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu ve eski milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Tv100'de Gün Biterken programının konuğu oldu. Joe Biden'ın ABD başkanı olmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı konuşmaları çok sert bir dille eleştiren Atıcı, konuyla ilgili olarak "ABD, Erdoğan'ın bitirecekmiş. Evet, Biden böyle bir hadsizlik yapmıştır. ABD hiçbir şekilde haddine düşmez ki bu milletin seçtiği adamı aşağıya indirsin. Hele hele bizimle işbirliği yaparak mı indirecekmiş. Hadi oradan hoşt. Altını da çiziyorum." dedi.

"BİDEN HADSİZLİK YAPMIŞTIR"

Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"ABD, Erdoğan'ın bitirecekmiş. Evet, Biden böyle bir hadsizlik yapmıştır. Biden böyle bir hadsizliği seçilmeden önce yapmıştır. Bu hadsizliğe yani Türkiye Cumhuriyeti'nin milleti tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na 'Seni oradan indireceğiz' mealinde laflar söylemesi hadsizliktir ve buna ilk karşı çıkanlar kim olmuştur? CHP olmuştur. Hem de birinci ağızdan."

"HADİ ORADAN HOŞT"

Bu sözler üzerine AK Parti eski milletvekili Ali Turan ise "Bunu siz söylüyorsunuz? Orada 'Biz dostlarımızla bitireceğiz' deyince Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki 'Biz de dostlarımızla bir olacağız, Erdoğan'ı oradan indireceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.

Turan'ın bu sözleri sonrası stüdyo bir anda gerilerken, Atıcı şunları söyledi:

"Bakın. Bu lafı bulun, Amerika'ya 'dostum' dediği lafı bulun, yarın CHP'den istifa ederim. Bak bu kadar net konuşuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından bana bu cümleyi bulun bu partide bir dakika durmam. Dostlarımız dediği Amerika ve Avrupa'yı mı kastediyorsunuz siz? Dostlarımız şudur. Bizim dostlarımız bize oy veren herkestir. Bizim dostumuz Türk milletidir. ABD, Almanya şu bu dostumuz değildir. Bize oy evren ve oy verecek herkes dostumuzdur. Bize oy vermeyenler de düşmanımız değildir. Onlar da bizi hizaya getiren, doğru yola getiren insanlardır. ABD hiçbir şekilde haddine düşmez ki bu milletin seçtiği adamı aşağıya indirsin. Hele hele bizimle işbirliği yaparak mı indirecekmiş. Hadi oradan hoşt. Altını da çiziyorum."

CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt

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Son Dakika Politika CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt - Son Dakika
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