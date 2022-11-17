CHP'li Başkan su indirimi duydu, imza kampanyası başlattı - Son Dakika
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CHP'li Başkan su indirimi duydu, imza kampanyası başlattı

17.11.2022 18:37
CHP'li Başkan su indirimi duydu, imza kampanyası başlattı

CHP'li Bandırma İlçe Belediye Başkanı Selim Panç, AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın su indirimi için talimat vermesinin ardından 'su indirimi' için imza kampanyası başlattı.

CHP'li Bandırma İlçe Belediye Başkanı Selim Panç, AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın su indirimi için talimat vermesinin ardından 'su indirimi' için imza kampanyası başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilde halkın beklediği su indiriminin görüşülmesi için talimat vermişti. Su fiyatlarına olabilecek indirimin görüşülmesini isteyen Başkan Yılmaz, 16 Kasım Çarşamba saat 10.00'da Plan, Bütçe ve Tarife Komisyonu'nu toplayarak görüşmeleri başlatmıştı. Toplantının ardından indirim oranı belli olacak şeklinde basına bilgi verildi. CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç ise suya yapılacak indirimlerin görüşmeleri ve toplantının yapıldığı sırada Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda 'su indirimi' için imza kampanyası başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Bandırma, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başkan su indirimi duydu, imza kampanyası başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Başkan su indirimi duydu, imza kampanyası başlattı - Son Dakika
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