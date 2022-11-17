Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilde halkın beklediği su indiriminin görüşülmesi için talimat vermişti. Su fiyatlarına olabilecek indirimin görüşülmesini isteyen Başkan Yılmaz, 16 Kasım Çarşamba saat 10.00'da Plan, Bütçe ve Tarife Komisyonu'nu toplayarak görüşmeleri başlatmıştı. Toplantının ardından indirim oranı belli olacak şeklinde basına bilgi verildi. CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç ise suya yapılacak indirimlerin görüşmeleri ve toplantının yapıldığı sırada Bandırma Cumhuriyet Meydanı 'nda 'su indirimi' için imza kampanyası başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › CHP'li Başkan su indirimi duydu, imza kampanyası başlattı - Son Dakika

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