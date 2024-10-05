CHP'li Belde Başkanı Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Belde Başkanı Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

CHP\'li Belde Başkanı Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

CHP'li Bayırköy Belde Başkanı, uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanarak görevden alındı.

05.10.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CKP) Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Bayırköy'de yapılan uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan CHP'li Belde Başkanı ile ilgili gereğinin yapıldığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Bayırköy'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında CHP'li Bayırköy Belde Başkanı Osman K. yasadışı olarak kenevir maddesi bakımı yaptığı esnada suçüstü yakalanmıştı. Olay sonrası Osman K. partisi tarafından görevden alınarak disiplin kuruluna sevk edilmişti. Konuyla ilgili Bilecik'te açıklama yapan Aytekin, olayın takip edildiğini belirterek, "Bazen bizim de içimizden bazı kişilerin, bazı yöneticilerin bu ve benzeri yanlış yollara saptığı, geçmişte de olduğu bir gerçek. 24 saat hayatlarında ne olduğunu kontrol eden bir mekanımız yok ama bu gibi durumlar ortaya çıktığında CHP o gün, o saat hemen aksiyon alır ve gereğini yapar. İl başkanımız o gün aramıştı. Derhal görevden alınmasını, derhal disiplin kuruluna sevk edilmesini, suçluysa partiyle ilişkin işine hızla kesilmesi talimatını verdik. O gün de yönetim kurulu toplanmış disiplin kuruluna sevk etmiş, kendisine tebliğ etmiş ve görevden alınmıştır. Bir başka arkadaşımızla belde başkanlığı görevine getirildi. Bu toplum adına, bizler için üzücü bir olay ama önemli olan burada CHP böyle bir olay karşısında ne yapıyor. Gereği yapılmıştır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ensar Aytekin, Uyuşturucu, Politika, Bayırköy, bilecik, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Belde Başkanı Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:45 Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi
20:22 Victor Osimhen’e bir talip daha çıktı Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:53 FIFA’dan Filistin’in men talebi sonrası İsrail kararı FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
19:13 Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 16:46:42. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Belde Başkanı Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement