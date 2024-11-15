CHP'li belediyede işçiler isyanda - Son Dakika
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Politika

CHP'li belediyede işçiler isyanda

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İstanbul'daki CHP'li Tuzla Belediyesi'nde başlayan işçi kıyımı, Türkiye genelindeki CHP'li belediyelere yayıldı. İzmir'in Buca ilçesinde, DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şubesi'nden 6 iş yeri temsilcisi, işçilerin bilgisi olmadan imzalandığını öne sürdükleri toplu iş sözleşmesine tepki olarak görevlerinden istifa etti.

15.11.2024 15:06
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İzmir'in Buca ilçesinde imzalanan TİS anlaşmasına tepki gösteren DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube'sinde görevli 6 iş yeri temsilcisi görevlerinden istifa etti.

Buca Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler 12 Kasım'da grev başlattı.

Grevin ikinci gününde sendika temsilcileri, Buca Belediyesi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yetkilileri bir araya gelip anlaşma sağlanması üzerine Toplu İş Sözleşmesi'ni (TİS) imzalayarak greve son verildi.

TOPLU SÖZLEŞMEYE TEPKİ

Sözleşmenin işçilerin bilgisi dışında imzalandığını öne süren ve tepki gösteren DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube'sinde görevli Buca Belediyesindeki 6 iş yeri temsilcisi sendikadan istifa etme kararı aldı.

İş yeri temsilcilerince düzenlenen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Şantiye alanında görevlendirilen polis ve güvenlikler suç işlemişiz gibi şantiyeye sokulmayacağımızı söylemesi üzerine hiçbir arkadaşımıza zarara gelmemesi için biz de sizde orada söyleyeceklerimizi buradan video çekerek anlatmanın daha doğru olacağını düşündük. Arkadaşlar dün gece yarısı işçilerin fikri alınmadan kimseye haber vermeden imzalanan toplu sözleşmeye karşı söyleyecek sözlerimiz var. Deklarasyonla fikirlerimizi açıkça dile getireceğiz ancak bundan önce şunu belirtmek isteriz ki biz 6 temsilci olarak bu kirli anlaşmanın ortağı ya da tarafı olmadık. Olmayacağız. Bu nedenle 6 temsilci olarak DİSK Genel İş 5 Nolu Şube temsilciliği görevimizden an itibariyle istifa ettiğimizi bildirmek isteriz.

CHP\'li belediyede işçiler isyanda

Cumhuriyet Halk Partisi, Tuzla Belediyesi, Buca Belediyesi, Politika, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, 3-sayfa, İzmir, Yaşam, Buca, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li belediyede işçiler isyanda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Osman YILMAZ:
    CHP olmasa açlıktan işçiler ölecek haberleri yok Tek parti bakın sizi ne hale getiriyor 15 48 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Bu adminde makarnacilardan belli 12 32 Yanıtla
  • Sudem melis:
    CHP Fazla Şımardı Ne Varsa Akp de VR 34 9 Yanıtla
  • Gülçin Aslan:
    Klasik cehepe işte işe yaramazların toplandığı tek parti 35 5 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Çok güzel oluyor bu milleti öpen yarar 30 3 Yanıtla
  • DUBLAJ STARS null:
    Yalanınız batsın algı operasyonuna devam ama kimse yemiyor artık. Boşuna kürek çekiyorsunuz 3 16 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    o değilde 22 yıl günlük gülüstanlık haberler veren medya ve hükümet milletin yönü değişmeye başlayınca bir anda belediyeler üzerinden koparma çabalarına umut bağlamış durumda ama bir ata sözü derki umut fakirin ekmeğidir 5 11 Yanıtla
  • Yakup Becerikli:
    disk, işçiyi satar yıllarca bizi sattı 13 0 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    sendika temsilcilerine yetki verip sonra da imzaladıkları sözleşmeyi kabul etmemek ilginç bir çelişki 12 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Bundan sonra CHP ye oy verirsem asiyim 5 1 Yanıtla
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